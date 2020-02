Alerta alimentaria: Sanidad pide que no se consuman estos productos para veganos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta para avisar de la presencia de leche no declarada en tres productos para veganos. En concreto, los productos afectados son todos los lotes de una salchichas cuya denominación es 'No porkies sausages' (200 gramos), una salsa boloñesa ('No bull blognese', 350 gramos), y unos rollos con salchicha ('No porkies sausage roll', 600 gramos).

Tal y como explica la Aesan, organismo que depende del Ministerio de Sanidad, fueron las autoridades sanitarias de Reino Unido las que detectaron la incidencia y la comunicaron a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) a las autoridades españolas. Todos los productos se venden congelados en envases de cartón.

Según informa la agencia, los productos fabricados en Reino Unido han sido distribuidos en distintos países de dentro y fuera de Europa. En nuestro país, estos productos para veganos han sido vendidos en distintos establecimientos de la Comunidad Valenciana. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la incidencia, la Aesan trasladó toda la información a las autoridades valencianas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

"Como medida de precaución se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la leche que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlo", dice la Aesan. "El consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores", añade.