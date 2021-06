El tiempo para el lunes 21 de junio: cielos nubosos y temperaturas sin cambios

Los cielos estarán este lunes nubosos en el norte y en el tercio sureste y las temperaturas no registrarán cambios muy importantes en el país, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.



Se espera menor inestabilidad que en días anteriores, aunque en Galicia, el Cantábrico y en el pirineo occidental habrá cielos muy nubosos, con lluvias y chubascos, que podrán ir acompañados de alguna tormenta ocasional; esos chubascos se extenderán, de forma más débil y dispersa, a otras zonas de la meseta norte, y con menor probabilidad, a zonas del norte de Extremadura y noroeste de Castilla-La Mancha.



Predominarán también los cielos poco nubosos en el tercio sureste y en Baleares, con algunas nubes bajas matinales en el sur peninsular y área del Estrecho; en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles en las de mayor relieve, y poco nuboso en el sur.

El tiempo: predicción para el lunes 21 de junio

Las temperaturas diurnas irán en descenso en el Cantábrico, y sin cambios o en ligero ascenso en el sur y el este peninsulares y en ambos archipiélagos; las nocturnas en ligero descenso en la Península, salvo en el extremo sureste, donde subirán.



Los vientos serán de componente oeste en la mayor parte de la península y Baleares, con algún intervalo fuerte en el litoral de Almería, litoral cantábrico y Ampurdán.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: Cielos nubosos con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, menos frecuentes hacia el sureste, y tendiendo a remitir en la mitad sur por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del suroeste, ocasionalmente fuerte en la mitad norte al principio, girando a noroeste y disminuyendo en intensidad por la tarde.



- ASTURIAS: Cielos nubosos con lluvias y chubascos, más intensos en las horas centrales del día y ocasionalmente acompañados de tormenta, especialmente en la zona de Picos de Europa. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de suroeste, flojo en los valles interiores, girando a oeste al mediodía y aumentando en intensidad con intervalos de fuerte en el litoral.



- CANTABRIA: Nuboso con intervalos de nubosidad de evolución. Lluvias débiles y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que tenderán a remitir al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios en el noroeste y en descenso ligero el resto; máximas en descenso, ligero en el litoral y extremo sur. En el litoral viento del suroeste, arreciando y rolando a oeste por la tarde; en el interior viento del suroeste amainando y rolando a componente norte por la tarde.



- PAÍS VASCO: Nuboso con intervalos de nubosidad de evolución. Lluvias débiles y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que tenderán a remitir al final del día. Temperaturas mínimas, que se darán al final del día, en descenso ligero, más acusado en Araba; máximas sin cambios o en ligero descenso. En el litoral viento del suroeste rolando a componente norte y a oeste, arreciando por la tarde; en el interior viento del suroeste amainando y rolando a componente norte por la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: En el norte nuboso o cubierto con chubascos, sin descartar alguna tormenta, en el resto nuboso con probabilidad de chubascos dispersos. No se descartan algunos bancos de niebla, preferentemente en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas sin cambios. Vientos del suroeste tendiendo a oeste y noroeste.



- NAVARRA: Nuboso con intervalos de nubosidad de evolución tendiendo a poco nuboso al final del día. Lluvias débiles y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que serán menos intensos y probables cuando más al sur. Temperaturas mínimas, que se darán al final del día, en descenso excepto en el extremo sur, donde permanecerán sin cambios; máximas sin cambios excepto en el norte y noroeste donde descenderán ligeramente. Viento del suroeste amainando y rolando a componente norte por la tarde.



- LA RIOJA: Nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales, más seguros en el oeste. Temperaturas en ligero descenso. Vientos del suroeste en la sierra y variables en el valle, tendiendo a noroeste al final de la tarde.



- ARAGÓN: Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. En el Pirineo occidental no se descartan chubascos débiles durante la jornada, además de algún chubasco aislado por la tarde al este del Bajo Aragón de Teruel. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento de componente oeste flojo, con intervalos de noroeste moderado en el valle del Ebro por la tarde.



- CATALUÑA: Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña del interior y de la mitad sur. Probabilidad de chubascos débiles en el interior de Tarragona por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del oeste y suroeste flojo, arreciando a sur moderado en el litoral de Girona.



- EXTREMADURA: Nuboso sin descartar chubascos débiles ocasionales, más probables e intensos en el norte, no se esperan por el sur. No se descartan bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin grandes cambios. Vientos del suroeste tendiendo al oeste y noroeste.



- MADRID: Poco nuboso o despejado salvo en el Sistema Central donde habrá intervalos de nubes bajas de madrugada, aumentando durante las horas centrales a nuboso o con intervalos nubosos con probables chubascos en la Sierra, en general débiles e irregularmente repartidos. Disminución gradual de la nubosidad por la tarde hasta quedar al final del día poco nuboso o despejado sin posibilidad de precipitaciones. Probabilidad de brumas matinales en la Sierra de Guadarrama. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo del suroeste con intervalos más intensos por la tarde, girando al final del día a oeste y noroeste.



- CASTILLA - LA MANCHA: Intervalos de nubes bajas de madrugada, más abundantes en la mitad oriental y en el noroeste de Toledo, disminuyendo en el cuadrante sureste a poco nuboso o despejado y aumentando en el resto desde el oeste a nuboso con intervalos de nubosidad de evolución durante las horas centrales. Probables chubascos por la tarde, en general débiles e irregularmente repartidos, en la Sierra de San Vicente y noroeste de Guadalajara, sin que se descarten en el resto de la mitad occidental de Toledo y en la Serranía de Cuenca. Disminución gradual de la nubosidad al final del día hasta quedar poco nuboso o despejado en toda la Comunidad, sin posibilidad de precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso en Guadalajara, Toledo y oeste de Ciudad Real y con pocos cambios en el resto y máximas sin cambios significativos, salvo en el sureste de Albacete donde aumentarán. Viento flojo de componente oeste aumentando temporalmente de intensidad durante las horas centrales.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en Valencia y el interior norte de Castellón. No se descarta algún chubasco aislado en el interior norte de Castellón por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del oeste flojo a moderado, girando a componente sur moderado en el litoral.



- MURCIA: Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras . Temperaturas sin cambios salvo ascenso de las máximas en el interior. Vientos del oeste flojos, aumentando a suroeste por la tarde en el litoral.



- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste, con brisas costeras en Ibiza y Mallorca durante las horas centrales del día.



- ANDALUCÍA: Cielos nubosos o cubiertos en Huelva y las comarcas centrales de la Comunidad y área del Estrecho donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, quedando durante el día los cielos poco nubosos o despejados. Poco nuboso o despejado en el resto. Brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto; máximas sin cambios o en ascenso. Vientos de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y área del Estrecho por la tarde, con rachas ocasionales muy fuertes en Cabo de Gata.



- CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado, más flojo durante las horas centrales.