El tiempo en España: pronóstico para el viernes 24 de julio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes temperaturas altas en el interior de la mitad sur peninsular y puntos de Canarias, y un descenso de los valores en la mitad norte.



En el extremo norte peninsular se espera intervalos nubosos, mientras que en Pirineos y Cataluña habrá nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de algún chubasco o tormenta, especialmente en el Pirineo catalán, donde puede llegar a ser localmente fuerte.

El pronóstico del tiempo para el viernes 24 de julio.



También habrá algo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad este peninsular, sin descartar alguna tormenta aislada en el sur del sistema Ibérico y en las sierras de Andalucía.



En el resto de la Península y Baleares, cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos matinales en el área del Estrecho y Melilla.



En Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con probabilidad de alguna lluvia débil, intervalos nubosos en las islas orientales, y poco nuboso o despejado en el resto.



El viento soplará de componente norte en el tercio norte de la península, con algunos intervalos fuertes en Canarias y flojo variable en el resto del país.



Predicción por comunidades autónomas:



- GALICIA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el tercio norte durante la madrugada, más persistentes en el litoral noroeste, con brumas y probables bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso, en general ligero. El viento soplará flojo de componente norte, más intenso en el litoral occidental y en las horas centrales.



- ASTURIAS: intervalos de nubes bajas y, aunque el cielo tenderá a poco nuboso durante la tarde, las nubes bajas pueden persistir en zonas medias y bajas del este de la región hasta la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable que tenderá a soplar de dirección noreste en el litoral y de componente norte en el interior de la comunidad autónoma.



- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas y altas, con brumas y bancos de niebla matinales en Campoo y probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios en el litoral y en el resto en ligero descenso. En el litoral, el viento soplará flojo de componente oeste, con tendencia a componente norte; en el interior, soplará flojo de componente norte.



- PAÍS VASCO: intervalos de nubes bajas y altas durante la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la mitad norte de la comunidad autónoma, aunque el cielo tenderá a poco nuboso en la segunda mitad de la jornada. Temperaturas en descenso, algo más acusado en las máximas. En el litoral, el viento soplará flojo del noreste, algo más intenso de madrugada, mientras que en el interior soplará flojo de componente norte, algo más intenso en Álava durante las horas centrales del día.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo despejado, con nubes bajas y algún banco de niebla en el noreste durante la madrugada e intervalos nubes altas y algunas nubes de evolución en el Sistema Central por la tarde. Temperaturas en descenso, ligero en general. Viento de direcciones norte y noreste.



- NAVARRA: intervalos de nubes bajas en el norte y noreste por la mañana, con brumas y bancos de niebla matinales en las sierras del oeste y Pirineos, y poco nuboso o despejado en el resto de la comunidad foral. No se descarta alguna precipitación débil durante la primera mitad del día en el extremo norte. Temperaturas en descenso, algo más acusado en las máximas. Viento flojo de direcciones noreste y norte, con intervalos más intensos en el sureste y durante las horas centrales del día.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con probables nubes bajas de madrugada en la Rioja Alta, e intervalos de nubes altas y nubes de evolución por la tarde, principalmente en la Ibérica. Temperaturas en descenso. Viento flojo de direcciones oeste y noreste, aunque soplará de componente norte, más intenso, en las horas centrales de la jornada.



- ARAGÓN: por la mañana, intervalos nubosos, y por la tarde, nubosidad de evolución con probabilidad de chubascos dispersos al este de la Ibérica y en el Pirineo occidental, mientras que se abrirán claros en el resto de la región. Temperaturas en descenso. Viento flojo del noreste en Cinco Villas y Ribera del Ebro, con intervalos moderados al oeste de Zaragoza, mientras que en el resto de la comunidad autónoma soplará flojo variable.



- CATALUÑA: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos desde primera hora del día en la mitad norte, que pueden ser localmente fuertes por la tarde en el interior noreste y que remitirán a última hora de la tarde. Temperaturas mínimas con pocas variaciones y máximas en descenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur en Tarragona y Barcelona, y algunos intervalos moderados de componente norte en el Ampurdán durante la mañana.



- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. El viento soplará flojo del norte en el Sistema Central y del oeste en el resto de la comunidad autónoma, aunque arreciará al final del día.



- MADRID: cielo despejado, con intervalos de nubes medias y de nubes de evolución en las horas centrales de la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en la sierra, y máximas con cambios ligeros. Viento flojo del noreste al principio y final del día, que virará a componente oeste durante las horas centrales de la jornada.



- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, aunque aumentará la nubosidad de evolución en la mitad oriental, donde no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional, y en áreas de montaña del resto de la comunidad autónoma. Temperaturas mínimas sin cambios en la mayor parte de Guadalajara y en ascenso en las demás zonas; las máximas no cambian o suben ligeramente, sobre todo en La Mancha. Viento flojo variable, con tendencia a componente oeste que rolará al final de la tarde, en las provincias orientales, a componente este con mayor intensidad.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado a primera hora del día, con nubosidad de evolución por la tarde que puede dejar chubascos y tormentas en el interior de Castellón y en otros puntos del interior sur de Valencia, aunque a últimas horas de la tarde la nubosidad remitirá en toda la comunidad autónoma. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, o sin cambios en Alicante. Viento flojo variable, con tendencia a componente este.



- MURCIA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar chubascos aislados y ocasionalmente tormentosos, más probables en el norte de la región. Brumas matinales en el litoral. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y zonas bajas del interior, y en ascenso en el resto; máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable, con brisas.



- ISLAS BALEARES: cielo despejado, con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios y las diurnas en descenso. El viento soplará flojo, con brisas costeras.



- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y el Estrecho, sin descartar algún banco de niebla, y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, con probabilidad de chubascos aislados y ocasionalmente tormentosos. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable, con tendencia a la componente oeste en la mitad noreste de la comunidad autónoma.



- CANARIAS: en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, cielo nublado que tenderá a poco nuboso a partir del mediodía; en zonas bajas del resto de islas, predominio de cielo nuboso, mientras que en el resto de zonas permanecerá despejado. Temperaturas con pocos cambios, se superarán los 34 grados en cumbres y en medianías de sur, este y oeste de Gran Canaria. Viento moderado de dirección noreste, con intervalos fuertes en las vertientes noreste y sudeste de las islas de mayor relieve, predominio de las brisas en las costas orientadas al suroeste.