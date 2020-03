El tiempo: pronóstico para el viernes 13 de marzo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes precipitaciones en el noreste de la Península, un descenso generalizado de las temperaturas diurnas y nubes bajas o bancos de niebla matinales en el suroeste.



El paso de un frente atlántico hacia el este provocará cielos nubosos en el extremo norte peninsular y en el interior del tercio oriental. Se esperan lluvias dispersas en el Cantábrico y en el alto Ebro con tendencia a remitir durante el día por el oeste.



También se prevén precipitaciones más abundantes en el noreste del país, que tenderán a remitir salvo en los Pirineos. Además, se espera nubosidad de evolución diurna en amplias zonas del interior, cabo de la Nao y en Baleares, sobre todo en montañas, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional y aislado en la segunda mitad del día.

El pronóstico del tiempo para el viernes 13 de marzo.



Poco nuboso o con intervalos de nubes medias y altas en el resto del territorio. Probables calimas en Canarias y posibles en el sur, así como nubes bajas o bancos de niebla matinales en el suroeste.



Temperaturas en descenso en general, más acusado en el interior del tercio este de la Península y en Mallorca. No obstante, los valores todavía serán superiores a los normales para la época en gran parte de la mitad sur peninsular. Habrá heladas dispersas en el extremo norte.



Vientos de componente este en el sureste y de poniente en el Estrecho al principio de la jornada. Alisios en Canarias, con intervalos de fuertes. Predominio de vientos flojos en el resto.



Predicción por comunidades:

- GALICIA: nuboso o cubierto en el tercio norte hasta disminuir a poco nuboso al final de la jornada. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución en zonas de montaña del este. No se descartan lluvias débiles y dispersas en el extremo norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas que se mantendrán con pocos cambios. Viento del norte y noreste, flojo en el interior, y con intervalos fuertes en la costa al sur de Fisterra.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto hasta abrirse claros por la tarde en el litoral. No se descartan lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día, más probables en el interior. Cota de nieve en torno a los 1.400 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de norte y noreste con tendencia a este en el litoral.



- CANTABRIA: muy nuboso con tendencia a poco nuboso al final del día. Lluvias débiles y dispersas al principio. Temperaturas en descenso, siendo algo más acusado el de las mínimas en la mitad este. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo del este en el litoral y de norte y nordeste en el resto.



- PAÍS VASCO: cielo muy nuboso con tendencia a poco nuboso al final de la jornada. Lluvias débiles y dispersas al principio. del día. Temperaturas en descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de este en el litoral.



- CASTILLA Y LEÓN: en la mitad norte, nuboso con nubes bajas, hasta disminuir a poco nuboso y con nubosidad de evolución por la tarde. En el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución en montaña. Probables precipitaciones débiles en el norte montañoso y en el noreste en la primera parte del día, y probables chubascos dispersos, sobre todo en la mitad sur, y en la segunda mitad del día, ocasionalmente con tormenta en montaña. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. Alguna helada ocasional en el norte montañoso. Vientos del norte y noreste, con tendencia a disminuir de intensidad a partir de la tarde.



- NAVARRA: muy nuboso con tendencia a poco nuboso al final de la jornada. Lluvias y chubascos débiles y dispersos al principio del día. Temperaturas en descenso, localmente notable el de las máximas en el Pirineo. Viento flojo del norte y noroeste, que soplará con más intensidad en la mitad sur.



- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto hasta disminuir la nubosidad al final del día. Precipitaciones débiles en la primera mitad del día, preferentemente en la Rioja Alta, sin descartar algunos chubascos, débiles y dispersos, por la tarde en la sierra. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. Vientos del norte y noroeste.



- ARAGÓN: en el Pirineo, nuboso o cubierto con precipitaciones que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta, más probables e intensas durante la madrugada. En el resto, estará nuboso o con intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones dispersas y ocasionales, preferentemente en la mitad este a primeras horas del día y en la Ibérica de Teruel por la tarde en forma de chubasco o tormenta. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas que lo harán de forma notable. En el valle del Ebro, viento del noroeste moderado. En el resto, variable flojo.



- CATALUÑA: cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales y tenderán a remitir hacia el mediodía, excepto en el Pirineo y en el cuadrante noreste donde no se descartan de forma débil y dispersa por la tarde. En el litoral, brumas y posibles bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, que será notable en el interior y ligero en el litoral. En el Ampurdán, viento del norte moderado con intervalos de fuerte. En el resto, viento variable flojo con predominio del suroeste.



- EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque con nubes bajas a primeras horas del día, sobre todo en los valles del Tajo y del Guadiana, que pueden ocasionar brumas y bancos de niebla matinales. Nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta en la segunda mitad del día, sobre todo en el tercio norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en descenso. Vientos flojos variables.



- MADRID: intervalos de nubes medias y altas y, en la sierra, también de nubes de evolución, donde es posible algún chubasco disperso o tormenta ocasional en horas centrales del día. No se descarta alguna bruma matinal en zonas altas de la sierra. Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y con pocos cambios en el resto de la comunidad. Máximas en descenso. Viento flojo del este y noreste, que rolará a oeste y noroeste.



- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos, en general de nubes medias y altas, y en las zonas de montaña de la mitad oriental, de nubes de evolución, donde además es probable algún chubasco disperso o tormenta ocasional. No se descarta alguna bruma matinal en zonas altas de Cuenca y Guadalajara. Temperaturas mínimas en descenso en las zonas de montaña y sin cambios o con algunos ascensos en el resto de la comunidad. Máximas en descenso, que será notable en el sureste de Cuenca y noreste de Albacete. En la mitad oriental, viento flojo del este y sureste. En el resto, variable con predominio del oeste y suroeste.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos con tendencia a nuboso con nubosidad de evolución diurna. En la mitad norte por la mañana, probables precipitaciones dispersas que podrían ir con tormentas ocasionales. No se descartan durante el resto del día ni en otras zonas, de forma aislada. En el litoral, brumas y posibles bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso, sobre todo las máximas que lo harán de forma notable en el interior. Viento de componente este, moderado en el litoral sur y flojo en el resto.



- MURCIA: cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna tormenta aislada y ocasional en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso en las sierras del interior y con pocos cambios en el resto. Máximas en descenso, localmente notable en el Altiplano. Vientos de componente este flojos hasta aumentar en el litoral y en comarcas orientales.



- BALEARES: cielo nuboso o cubierto de nubes altas. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ascenso y diurnas en descenso localmente notable. Vientos del noreste, flojos hasta la mañana.



- ANDALUCÍA: cielos nubosos con brumas y nieblas matinales en la mitad occidental que disminuirán a poco nubosos por la tarde. Habrá intervalos de nubes medias y altas en el resto, con nubosidad de evolución en las sierras orientales donde no se descartan chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas aisladas. Temperaturas en descenso. Vientos del suroeste en la mitad occidental, variables flojos en el resto con tendencia a componente este en la vertiente mediterránea. Poniente en el Estrecho, que disminuirá durante la tarde a flojo.



- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos de madrugada y, a última hora del día, con intervalos de nubes altas en las horas centrales de la jornada. Intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve de madrugada y por la tarde, con intervalos de nubes altas en las horas centrales y en el resto de zonas. Probable calima ligera. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso, más acusado en las islas más orientales e interior del resto de islas, excepto en cumbres. En costas, viento del noreste. En medianías y en zonas altas, viento del este a sureste de flojo a moderado.