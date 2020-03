El tiempo: pronóstico para el miércoles 12 de marzo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves lluvias en el extremo norte, temperaturas superiores a las normales para la época en buena parte del país y nieblas en el litoral oeste andaluz, Galicia y Cantábrico oriental.



Debido a la aproximación de un frente atlántico poco activo, se espera un aumento de la nubosidad en el extremo norte de la Península, con lluvias en el área cantábrica, que se extenderán al norte de Navarra, alto Ebro y al Pirineo occidental, y no se descartan en otros puntos del extremo norte.

Predominio de poco nuboso en el resto del país, aunque con intervalos de nubes medias y altas, más abundantes en la mitad norte del país. Probables calimas en Canarias.

La previsión meteorológica para el miércoles 12 de marzo.



Habrá intervalos de nubes bajas matinales con posibles bancos de nieblas en el litoral oeste de Andalucía, Galicia y en el Cantábrico oriental.



Temperaturas diurnas en ascenso en el noreste, y en descenso en el resto del extremo norte peninsular y en el oeste de la comunidad andaluza. Los valores nocturnos subirán en la mayor parte del territorio peninsular. Las temperaturas se mantendrán significativamente altas para la época en casi todo el país, excepto en Galicia y el Cantábrico.



Viento de componente norte en Galicia, Cantábrico, Castilla y León y en el valle del Ebro, y del este y noreste en Canarias. Predominio de viento flojo en el resto.



Predicción por comunidades:

- GALICIA: predominio de cielos nubosos, temporalmente cubiertos. Lluvias débiles en A Mariña y en el extremo norte de La Coruña. Brumas y probables bancos de niebla matinales en los valles y en el litoral atlántico. Temperaturas mínimas en descenso en el noroeste y con pocos cambios en el resto, y máximas en descenso, que será notable en el noreste. Viento del norte de flojo a moderado, que arreciará en el litoral al sur de Fisterra.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto. Lluvias en general débiles, más probables e intensas durante la segunda mitad del día y algo menos probables en la cordillera, donde se darán brumas matinales, y no se descartan los bancos de niebla. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso, que será notable excepto en el litoral. Predominio de viento del norte, temporalmente más intenso en el litoral.



- CANTABRIA: nuboso o cubierto con lluvias débiles, poco probables en el extremo sur. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, localmente notable en la mitad sur. Viento flojo variable, con tendencia por la tarde a componente norte.



- PAÍS VASCO: intervalos nubosos hasta aumentar por la mañana a nuboso o cubierto con lluvias débiles, más ocasionales y dispersas en el sur de Álava. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en aumento y máximas en descenso, localmente notable en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa y en la mitad norte de Álava. Viento flojo variable con tendencia por la tarde a componente norte.



- CASTILLA Y LEÓN: en el extremo norte y en el noreste, intervalos nubosos con tendencia a nuboso o cubierto y con probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto, poco nuboso con nubes medias y altas, hasta aumentar la nubosidad durante el día, con nubes de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso. Baja probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el norte. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el norte, que podrá ser notable, y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Vientos flojos variables, con tendencia al norte y noreste, que se intensificarán a partir de la tarde.



- NAVARRA: nuboso o cubierto en el noroeste y en Pirineos, con lluvias débiles durante la segunda mitad del día. En el resto de la comunidad, intervalos de nubes altas hasta aumentar por la tarde a nuboso, temporalmente cubierto, con probables lluvias débiles en el resto de la mitad norte, sin descartarlas de forma ocasional y dispersa en la mitad sur, excepto en La Ribera donde no se esperan. Temperaturas mínimas en aumento, salvo en el extremo norte donde se mantendrán con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable en la vertiente cantábrica y en sierras del noroeste, salvo en el Pirineo oriental donde no experimentarán cambios significativos. Viento flojo variable con tendencia por la tarde a noroeste y norte, que aumentarán de intensidad en La Ribera.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas hasta aumentar la nubosidad en la segunda mitad del día a cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles en la Rioja Alta, sin descartar algún chubasco disperso en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Vientos flojos variables, que se fijarán del norte y noroeste, e intensificarán por la tarde.



- ARAGÓN: nubes altas, con tendencia a nuboso en el Pirineo y a intervalos de nubes medias en el resto. Precipitaciones en el Pirineo al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento variable flojo, con tendencia en el valle del Ebro a noroeste de flojo a moderado.



- CATALUÑA: nubes altas. En el litoral, nubes bajas y bancos de niebla. Al final del día tenderá en el Pirineo a cielo nuboso con precipitaciones y a intervalos de nubes medias en el resto de la mitad occidental. Temperaturas en ascenso localmente. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.



- EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, con algunas nubes de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso en el norte de Cáceres. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en descenso en el sur y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Vientos flojos variables.



- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas por la mañana y de medias y altas por la tarde, con alguna nube de desarrollo en la sierra. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur en las horas centrales del día.



- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas por la mañana y de medias y altas por la tarde, con alguna nube de desarrollo en las zonas de montaña de Cuenca y Guadalajara. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur en las horas centrales del día.



- COMUNIDAD VALENCIANA: nubes altas. En el litoral norte y central, nubes bajas y bancos de niebla. Temperaturas sin cambios importantes. Viento variable flojo con intervalos de sur moderado en el litoral norte de Alicante.



- MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos variables flojos.



- ISLAS BALEARES: intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla durante la madrugada y a primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso. Viento flojo.



- ANDALUCÍA: poco nuboso en la vertiente mediterránea. Cielos nubosos en el litoral atlántico e intervalos nubosos de nubes medias y altas en el resto, con nubosidad de evolución en las sierras orientales. No se descartan bancos de niebla en el litoral atlántico. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas sin cambios en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto, localmente notable en el tercio occidental. Vientos variables, con predominio de la componente sur en la mitad occidental.



- CANARIAS: poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Calima. Temperaturas máximas con pocos cambios o en ligero ascenso y mínimas en ascenso en las islas orientales. En costas, viento del noreste de flojo a moderado. En medianías y en zonas altas, viento del este a sureste de flojo a moderado.