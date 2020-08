El contundente aviso de la Guardia Civil que llama "cerdos" a los que tiran basura al campo

"La basura que se abandona en el campo no habla, pero dice mucho de quien lo hace", reza un mensaje de la Guardia Civil compartido en su perfil de Twitter. La frase va acompañada de un emoticono de un cerdo. También de un vídeo que sorprende por su aire desenfadado. No se trata de una cuenta falsa, no. Es una campaña del instituto armado, llamada 'Ten cabeza', con la que busca fomentar conductas responsables entre los ciudadanos que disfrutan de sus vacaciones.

En el citado vídeo compartido por la Guardia Civil, un hombre arroja una bolsa de basura detrás de una tapia en el campo. Cuando se da la vuelta, la basura regresa volando y le golpea. Entonces, detrás del muro aparece por sorpresa un agente del Seprona que le dice: "El campo no es una papelera. Ten cabeza".

La basura que se abandona en el campo no habla, pero dice mucho de quien lo hace. 🐷



"El campo no es una papelera" #TenCabeza #Vacaciones2020 🌅 #SEPRONA @guardiacivil garantiza la protección del medio ambiente. pic.twitter.com/wqX79m7xRJ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 6, 2020

Entre los objetivos de la campaña, que se difunde en redes sociales con animados vídeos como este, se busca fomentar el respeto y cuidado del medio ambiente, también de entornos públicos en zonas de ocio y turismo, o desincentivar el no abandono de mascotas, que desgraciadamente crece en verano.

Los vídeos, que presumen de un aire desenfadado acorde con la época estival, también dan consejos para evitar accidentes en carretera o para evitar robos.

🤔 ¿Olvidaste la toalla, la sombrilla o la mochila en la playa?



🤨 ¡NO! ¿verdad?



😕 ¿Y por qué sí los restos de comida y la basura?#TenCabeza en el #Verano2020 #Vacaciones2020 🌅 pic.twitter.com/1MipgPqeKs — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 28, 2020

"En verano se disfruta 😀, no se abandona 😟"#TenCabeza



Ayúdanos a difundir🔂 pic.twitter.com/8JvAD47Qmi — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 28, 2020

La campaña consta de 17 vídeos, protagonizados por agentes de la Guardia Civil, tanto del Servicio Cinológico, Rescate en Montaña, Seprona, GEAS, Seguridad Ciudadana como de Tráfico, que pueden verse en Twitter a través del hashtag #TenCabeza.