El día en que Punset le explicó a Pedro J. las diferencias entre un crustáceo y un humano

El expolítico y divulgador científico Eduardo Punset murió este miércoles por un cáncer de pulmón diagnósticado hace más de 12 años, superando así la mayoría de estadísticas de supervivencia de esta enfermedad. Desde entonces, su figura no ha dejado de ser recordada y así será por mucho tiempo ya que, sin duda, este hombre que llegó a la ciencia por los pelos tras ser ministro en el Gobierno de Adolfo Suárez, se convirtió precisamente en una estrella a partir de su entrada en la divulgación científica.

Eduard Punset y Pedro J. Ramírez en Burgos. Victoriano Izquierdo.

Pero a Punset no sólo le gustaba y le interesaba la ciencia, ni siquiera desde que el programa Redes le convirtió en un ídolo mediático. De hecho, el catalán abogaba por la multidisciplinariedad en todos los ámbitos de la vida, por lo que no es extraño que fuera uno de los invitados escogidos para clausurar uno de los congresos más importantes sobre un tema a priori no directamente relacionado con la ciencia, las redes sociales. El IV Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales, que se celebró el 6 y el 7 de marzo de 2014 en el palacio de congresos Fórum Evolución de Burgos, acabó con un diálogo entre Punset y el director de EL ESPAÑOL -diario que por entonces no había nacido-, Pedro J. Ramírez.

En una amena conversación que se iniciaba con un divertido error -la presentadora introdujo a Ramírez como "director y fundador de El País" y éste aseguró entre risas "no estar preparado" para escuchar aquello-, ambos debatieron sobre redes y sociedad y respondieron a las preguntas recibidas por la organización del congreso -a través de internet- y por el numeroso público que abarrotaba el auditorio burgalés.

Resumen del diálogo entre Pedro J. Ramírez y Eduard Punset en Burgos en 2014

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

Allí, Punset y Pedro J. debatieron sobre si se vivía mejor en ese momento que antes o, en otras palabras, si el dicho "cualquier tiempo pasado fue mejor" era cierto, algo que el divulgador tenía muy claro y no tanto el periodista, que apuntaba a que eso se podría afirmar de forma global, pero no si la pregunta comparaba la década anterior con la actual.

El divulgador apeló al constante inconformismo del ser humano, incapaz de darse cuenta precisamente de las bondades de la época actual con respecto a la pasada. "El gran problema es la falta de conocimiento que tiene la gente de que vive mejor hoy que hace diez años; la esperanza de vida crece 2,5 años por década, enfermamos menos...", reflexionó Punset. Y fue ahí cuando metió a los crustáceos en la conversación.

"Voy a contar lo que me dijo un neurólogo colombiano, que me explicó la diferencia fundamental entre los crustáceos y los humanos", señaló el exministro a Ramírez. "Tenemos la piel por fuera y el esqueleto por dentro, mientra que los crustáceos tienen el esqueleto por fuera y el cerebro por dentro, y por eso no saben nada del cerebro ni de dónde hay que ir", añadió, aduciendo al desconocimiento actual de la humanidad sobre lo bueno de la época en la que están viviendo. "Mis alumnos se consideran unos crustáceos y no es verdad", concluyó la reflexión.

El diálogo continuó después por otros derroteros, pero en la conversación primó una idea común: que la década actual está siendo una gran época y que las redes sociales contribuyen a ello. Como ocurría siempre en cualquier conversación con Punset, el humor -con un punto surrealista- estuvo presente a lo largo de toda la charla, como cuando espetó a Ramírez y al auditorio un contundente: "Una mujer guapa es mejor que un fármaco".

Previamente, el periodista y el divulgador habían compartido visita al Museo de la Evolución de Burgos, hecho que también fue destacado por Punset. "Lo más nuevo que ha ocurrido ahí se remite a hace 50.000 años", reflexionó.