Santander: verde y azul

Seguro que ya la conoces, que alguna vez has visitado Santander y has disfrutado de su bahía, perteneciente al club de las bahías más bellas del mundo; te has bañado en sus playas, con reconocimientos internacionales de gestión ambiental; has paseado por su paseo marítimo o visitado alguno de sus enclaves más emblemáticos, como el Palacio de la Magdalena, incluido en el Club de Castillos y Palacios de España, el Centro Botín, y su continua oferta cultural, observado la arquitectura y edificios resultado de su pasado de veraneo real. Habrás saboreado la oferta gastronómica de Puerto Chico, el Barrio Pesquero o el Sardinero.

Pero hoy queremos animarte a descubrir, en el Norte Litoral de Santander, paisajes únicos escondidos, lejos del bullicioso centro y la bahía, que tienen mucho que ofrecer, ¿nos acompañas?

Costa Quebrada…

¿Sabías que Santander es uno de los ocho municipios que forman parte del proyecto de geoparque “Costa Quebrada”, aspirante al reconocimiento geoparque mundial de la UNESCO? A lo largo de los senderos y caminos del Norte Litoral podrás disfrutar de una geología extraordinaria, con lugares reconocidos de importancia geológica (LIG) como la “Sucesión Playa de Los Peligros-Soto de la Marina”, una de las mejores series del Cretácico-Cenozoico de la orla cantábrica.

En estas rutas y recorridos, también se interpretan los espacios naturales protegidos Red Natura 2000. En el Norte Litoral de Santander, desde la península de la Magdalena hasta el islote de Virgen del Mar, podemos apreciar parte de la Zona de Especial Protección para las Aves “Espacio marino de los islotes de Portíos, Isla Conejera e Isla de Mouro”.

Especial atención merece la isla de Mouro, a cuyos acantilados te acerca una de las rutas de ecoturismo en barco y te permite, desde la perspectiva del mar, apreciar su flora y avifauna, además de su emblemático faro. Sus fondos marinos también atraen a aficionados al buceo, que disfrutan de inmersiones en este entorno único.

Isla de Mouro desde la Península de la Magdalena Ayuntamiento de Santander Turismo Santander

Desde tierra también podrás disfrutar de las impresionantes vistas de la isla, por ejemplo, desde la torre del Palacio de la Magdalena, con sus vistas 360º, o desde la península de la Magdalena, donde, en los días de sol y viento sur, el azul del mar y el cielo compiten en intensidad, o en la que los días de temporal, si cabe aún resulta más sobrecogedora la imagen del faro de la isla de Mouro sobrepasado por las olas.

Desde la península de la Magdalena, además, tendremos una vista global de la bahía, que integra la Zona de Especial Conservación de las “Dunas del Puntal y estuario del Miera”, espacio privilegiado para la observación de aves durante todo el año. La bahía de Santander puede llegar a albergar más de 7.000 aves invernantes, el 25% de las aves invernantes de Cantabria, entre las que destaca el cormorán moñudo o el águila pescadora, que tanto como invernante, como en temporada estival, cuando cría en el estuario del Miera, en la Bahía de Santander, único espacio del Norte peninsular donde se reproduce con éxito, gracias al esfuerzo de un Programa de Recuperación de la especie.

Charrán común (Sterna hirundo) Sainz, C. Bahía de Santander Ecoturismo Turismo Santander

Senderismo o cicloturismo

Este territorio nos brinda una oportunidad única para pasear junto al mar, respirar aire fresco con su característico olor a salitre y disfrutar de una reposada visita hacia el horizonte.

El trazado se puede abordar en distintos tramos, desde los más urbanos a los más rurales; el primero de ellos, desde el Sardinero por la senda de Mataleñas, donde nos recibe un reciente mural de arte urbano, que interpreta los recursos naturales y tradicionales más destacados de esta zona.

Senda de Mataleñas desde Playa del Sardinero Ayuntamiento de Santander Turismo Santander

A través de un cómodo y familiar paseo, podemos atravesar el parque de Mataleñas, la playa de Molinucos y la impresionante playa de Mataleñas. Los impresionantes cabos, que zigzaguean el litoral, como el Cabo Menor o el Cabo Mayor, con su característico faro del mismo nombre, que, desde su atalaya de 90 metros ofrecen unas magníficas vistas de esta costa.

Playa de Mataleñas entre Cabo Menor y Cabo Mayor Ayuntamiento de Santander Turismo Santander

Faros y patrimonio

Y, si te gustan los faros y distintas infraestructuras industriales vinculadas al puerto y el mar, en Santander podrás apreciar una rica oferta de patrimonio marítimo y naval, como el faro de la Cerda, en la península de la Magdalena, el ya mencionado faro de Mouro, que recibe y da la mejor de las bienvenidas a todo el que llega a Santander por mar, o el imponente faro de Cabo Mayor. También el mareógrafo de La Magdalena, el más antiguo de España, la grúa de piedra, que desde 1900 forma parte del paisaje del puerto de Santander, y todo el patrimonio industrial marítimo y portuario. En el Museo Marítimo del Cantábrico de Santander, podrás conocer especialmente la relación de Santander con el mar o disfrutar de su Aquarium.

Faro de la Cerda (Península de la Magdalena) Ayuntamiento de Santander Turismo Santander

Historia y tradiciones

Desde el faro de Cabo Mayor, continúa la Senda Norte Litoral, atravesando increíbles paisajes por los barrios de Cueto, Monte y San Román de la Llanilla, cada lugar con identidad propia y muestras de patrimonio y tradición, como el Panteón del Inglés, acantilados y formaciones de elevado interés geológico, o la ensenada de La Maruca, con su monumento al Pescador.

Una vez aquí, podemos hacer una parada obligada en sus bares y restaurantes, representantes de la gastronomía marinera propia o podemos continuar hasta el islote de la Virgen del Mar, mirador privilegiado para disfrutar de esta Costa Quebrada, con la ermita dedicada a la Virgen que le da nombre, patrona de la ciudad de Santander.

A lo largo del recorrido podrás percibir el color, olor y sabor de estos lugares, Cueto, Monte y San Román, en los que los usos tradicionales han dibujado paisajes únicos, con tradiciones y costumbres arraigadas, que muestran su máxima expresión en fiestas, como la que se desarrolla en la emita del islote de La Virgen del Mar, la romería del Faro o las de San Pablo y San Pedro de Cueto y Monte, amenizadas por piteros, ravelistas, corales y diferentes expresiones de folklore tradicional.

Esta es una zona particularmente densa en cuevas, necrópolis o yacimientos arqueológicos o paleontológicos, cuya visita se complementa con los recorridos por otros territorios UNESCO de Cantabria, integrados en la Lista de Patrimonio Mundial, como la “Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España”. Desde el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) puedes visitar y conocer en profundidad este patrimonio.

Sus olas

Las playas del Norte, Virgen del Mar, La Maruca, Rosamunda, El Bocal, Mataleñas o Molinucos son el escenario perfecto para deportes como el surf, como lo demuestra la celebración anual del Campeonato de Olas Gigantes “La Vaca Gigante” en los acantilados de Cueto. Pero sus paisajes y entornos naturales nos llaman a disfrutar de ellas con un baño en verano o un paseo en cualquier época del año, cada una única por las particularidades estacionales de su flora, fauna o geología.

Si eres de los que disfrutan compartiendo las experiencias turísticas en redes sociales, la costa norte litoral será sin duda un escenario perfecto y único para tus fotos, sus amaneceres, sus puestas de sol desde el faro de Cabo Mayor, el Panteón del Inglés, la Maruca, o los contrastes del “verde prado, verde mar” sobre los que escribía la escritora santanderina Matilde Camus, la increíble geología, las aves o el Cantábrico y sus olas, que aportarán a tus fotografías y recuerdos momentos inolvidables.

Atardecer en La Maruca (Barrio de Monte, Santander) Asociación Costa Quebrada Turismo Santander

En Santander somos conscientes del reto de la sostenibilidad turística y por eso te pedimos que disfrutes de estos recursos y esta zona desde el respeto y la responsabilidad, apostando por su conservación y participando con empresas locales de guías, actividades y servicios turísticos, favoreciendo el consumo local y el respeto a este territorio. Estamos desarrollando el Plan de Sostenibilidad Turística de Santander “Norte Litoral-Costa Quebrada” con fondos NextGeneration EU y PRTR para facilitar la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de este territorio y ¡contamos contigo!

Y ahora, ¿quieres descubrir con nosotros esta zona escondida? Visita https://turismo.santander.es/ ¡Te esperamos!

