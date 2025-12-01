Castilla y León suma 45 nuevos Soletes Repsol con los mejores destinos gastronómicos para disfrutar la Navidad
La famosa guía gastronómica lanza la edición 'Soletes de Navidad' para elegir los locales perfectos para celebrar los momentos más especiales de estas fechas tan señaladas y que, por primera vez, incluye conventos que venden dulces.
Una de las tareas más arduas cuando se acerca la Navidad es encontrar el lugar ideal para celebrar las comidas y cenas junto a familiares, compañeros de trabajo o amigos. Castilla y León puede presumir de tener un mapa gastronómico absolutamente maravilloso, así que elegir, a veces, se torna complicado.
Para ello, la Guía Repsol ha lanzado los 'Soletes de Navidad', un nuevo distintivo que recoge los destinos perfectos para celebrar los momentos más especiales de estas fechas tan señaladas y los negocios donde los dulces son una obra de arte.
Desde el aperitivo de Nochebuena que se alarga hasta la sobremesa de Reyes, estos locales permiten disfrutar de momentos que combinan tradición, creatividad y "ese toque que convierte cualquier encuentro en especial", según apuntan desde la Guía Repsol.
Además, por primera vez, la Guía Repsol ha incluido en su reconocimiento gastronómico a conventos, destacando los delicados dulces artesanos elaborados por los religiosos en edificios históricos que parecen escapar de un cuento. Para que, además de disfrutar de una buena comida, nos podamos llevar un detalle dulce a casa.
Así que en esta nueva entrega de Soletes, Castilla y León recibe 45 nuevos reconocimientos, que se reparten por todas sus provincias para ofrecer lo mejor de la gastronomía local. Si repasamos todas ellas, Ávila suma seis establecimientos, Burgos cinco, León cinco, Palencia cinco, Salamanca cinco, Segovia cinco, Soria cinco, Valladolid cinco y Zamora cuatro más.
Entre ellos, siete son conventos que destacan por sus dulces artesanos: Iesu Communio en Aranda de Duero; el Monasterio de Santa Cruz y el Monasterio de Concepcionistas en León; La Repostería de las Monjas en Palencia; Monasterio de las Clarisas de Soria; Convento de Santa Isabel en Valladolid; y Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora.
Con este nuevo distintivo, todos estos locales se convierten en destinos imprescindibles para disfrutar de la Navidad con sabores únicos en Castilla y León.
Lugares ideales para celebrar desde cenas con amigos hasta el primer brindis del año, pasando por el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada, los nuevos Soletes recuerdan que la Navidad se vive mejor alrededor de una mesa. Sus propuestas van más allá de la comida: son experiencias que "se quedan grabadas durante años" y que celebran la alegría de compartir.
Listado completo de los 45 nuevos Soletes Repsol de Navidad en Castilla y León
Ávila
El Tostado – Ávila
Casa Cebreros – Cebreros
Asomadilla – Pedro Bernardo
La Querencia – Villanueva de Ávila
Casa Felipe – Arévalo
Taberna de los Verdugo – Ávila
Burgos
Asador San Lorenzo – Burgos
Iesu Communio – Aranda de Duero (convento)
Pinillos – Burgos
Casa Azofra – Burgos
León
Monasterio de Santa Cruz – Sahagún (convento)
Monasterio de Concepcionistas – León (convento)
Karn&co – León
Pomona – León
Casa Manolo – Villagatón
Palencia
Donde Rita – Villalobón
La Repostería de las Monjas – Palencia (convento)
Polo – Palencia
Chocolates Trapa – Dueñas
Añejo – Aguilar de Campoo
Salamanca
La Madrileña – Alba de Tormes
El Carro de María – Salamanca
La Tahona Delicatessen – Salamanca
La Muralla – Ciudad Rodrigo
The Doctor Cocktail Bar – Salamanca
Segovia
El Obrador de Palazuelos – Palazuelos de Eresma
Auténticos CyL – Coca
Las Brasas de Valsaín – Valsaín
La Perretosa – Segovia
Masa con Alma – Segovia
Soria
Piqueras – Almarza
Mai BBQ – Soria
Monasterio de las Clarisas de Soria – Soria (convento)
Yemas Gil – Almazán
Torcuato – Soria
Valladolid
Belaria – Valladolid
Convento de Santa Isabel – Valladolid (convento)
Sofrito Market – Valladolid
Salaveinte – Valladolid
Dulces Galicia – Tordesillas
Zamora
Antojo Café & Bar – Zamora
La Cueva de la Marina – Zamora
Marlott Café&Bar – Zamora
Convento de Santa María la Real de las Dueñas – Zamora (convento)
Los Herreros – Galende