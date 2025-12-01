Castilla y León suma 45 nuevos Soletes Repsol con los mejores destinos gastronómicos para disfrutar la Navidad

Una de las tareas más arduas cuando se acerca la Navidad es encontrar el lugar ideal para celebrar las comidas y cenas junto a familiares, compañeros de trabajo o amigos. Castilla y León puede presumir de tener un mapa gastronómico absolutamente maravilloso, así que elegir, a veces, se torna complicado.

Para ello, la Guía Repsol ha lanzado los 'Soletes de Navidad', un nuevo distintivo que recoge los destinos perfectos para celebrar los momentos más especiales de estas fechas tan señaladas y los negocios donde los dulces son una obra de arte.

Desde el aperitivo de Nochebuena que se alarga hasta la sobremesa de Reyes, estos locales permiten disfrutar de momentos que combinan tradición, creatividad y "ese toque que convierte cualquier encuentro en especial", según apuntan desde la Guía Repsol.

Además, por primera vez, la Guía Repsol ha incluido en su reconocimiento gastronómico a conventos, destacando los delicados dulces artesanos elaborados por los religiosos en edificios históricos que parecen escapar de un cuento. Para que, además de disfrutar de una buena comida, nos podamos llevar un detalle dulce a casa.

Así que en esta nueva entrega de Soletes, Castilla y León recibe 45 nuevos reconocimientos, que se reparten por todas sus provincias para ofrecer lo mejor de la gastronomía local. Si repasamos todas ellas, Ávila suma seis establecimientos, Burgos cinco, León cinco, Palencia cinco, Salamanca cinco, Segovia cinco, Soria cinco, Valladolid cinco y Zamora cuatro más.

Entre ellos, siete son conventos que destacan por sus dulces artesanos: Iesu Communio en Aranda de Duero; el Monasterio de Santa Cruz y el Monasterio de Concepcionistas en León; La Repostería de las Monjas en Palencia; Monasterio de las Clarisas de Soria; Convento de Santa Isabel en Valladolid; y Convento de Santa María la Real de las Dueñas en Zamora.

Con este nuevo distintivo, todos estos locales se convierten en destinos imprescindibles para disfrutar de la Navidad con sabores únicos en Castilla y León.

Lugares ideales para celebrar desde cenas con amigos hasta el primer brindis del año, pasando por el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada, los nuevos Soletes recuerdan que la Navidad se vive mejor alrededor de una mesa. Sus propuestas van más allá de la comida: son experiencias que "se quedan grabadas durante años" y que celebran la alegría de compartir.

Listado completo de los 45 nuevos Soletes Repsol de Navidad en Castilla y León

Ávila

El Tostado – Ávila

Casa Cebreros – Cebreros

Asomadilla – Pedro Bernardo

La Querencia – Villanueva de Ávila

Casa Felipe – Arévalo

Taberna de los Verdugo – Ávila

Burgos

Asador San Lorenzo – Burgos

Iesu Communio – Aranda de Duero (convento)

Pinillos – Burgos

Casa Azofra – Burgos

León

Monasterio de Santa Cruz – Sahagún (convento)

Monasterio de Concepcionistas – León (convento)

Karn&co – León

Pomona – León

Casa Manolo – Villagatón

Palencia

Donde Rita – Villalobón

La Repostería de las Monjas – Palencia (convento)

Polo – Palencia

Chocolates Trapa – Dueñas

Añejo – Aguilar de Campoo

Salamanca

La Madrileña – Alba de Tormes

El Carro de María – Salamanca

La Tahona Delicatessen – Salamanca

La Muralla – Ciudad Rodrigo

The Doctor Cocktail Bar – Salamanca

Segovia

El Obrador de Palazuelos – Palazuelos de Eresma

Auténticos CyL – Coca

Las Brasas de Valsaín – Valsaín

La Perretosa – Segovia

Masa con Alma – Segovia

Soria

Piqueras – Almarza

Mai BBQ – Soria

Monasterio de las Clarisas de Soria – Soria (convento)

Yemas Gil – Almazán

Torcuato – Soria

Valladolid

Belaria – Valladolid

Convento de Santa Isabel – Valladolid (convento)

Sofrito Market – Valladolid

Salaveinte – Valladolid

Dulces Galicia – Tordesillas

Zamora

Antojo Café & Bar – Zamora

La Cueva de la Marina – Zamora

Marlott Café&Bar – Zamora

Convento de Santa María la Real de las Dueñas – Zamora (convento)

Los Herreros – Galende