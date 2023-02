Dámaso Vergara, premio al mejor cocinero de Castilla y León: “Es como si me tocara la lotería”

“Es una sorpresa, no me lo esperaba pero es como si me tocara la lotería”. Espontáneo y cercano, así reacciona el vallisoletano Dámaso Vergara a la llamada de El Español Noticias de Castilla y León para felicitarle por su premio como mejor cocinero de la Comunidad concedido por la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía en la octava edición.

Un premio del que es merecedor por haber “modernizado el recetario y los productos de temporada de Castilla y León en unos menús que recita a sus clientes hoy en día en el restaurante que lleva su nombre en el Club La Galera de Valladolid”. Situado entre la capital y Fuensaldaña, frente a la urbanización El Berrocal, después de abandonar la cañada de Puente Duero. Son muchos los platos conocidos de este cocinero discreto, sus pucheros, los callos, los pichones o las alubias, siempre acompañados por los mejores vinos. En este caso, nos recomienda algo de temporada, unas alcachofas con ave y trufas.

Se entregará el próximo 27 de febrero en Salamanca, en el imponente patio neorrenacentista del Palacio de Figueroa, que alberga el Casino de Salamanca. Sin embargo, lejos de lujo, Dámaso reconoce que le viene bien que sea lunes porque es cuando cierra su negocio, ya que “no tengo tiempo para celebraciones”. Ese día acordará de su familia, “la que me ha llevado hasta aquí”.

Dámaso ve con preocupación el futuro de la hostelería debido al aumento de los costes y de la energía. “Ya ves cómo están las cosas, se ve oscuro, ha subido todo y lo tendremos que hacer nosotros también. Espero que los clientes lo entiendan”, se sincera.

Los galardones, además, destacaron a La Cárcava como el mejor local de vinos; y han tenido una Mención Especial con Jesús Ramiro, director del Grupo Ramiro's; y recuerdo especial a Javier Zaccagnini, que fue director gerente del Consejo Regulador de la Ribera del Duero

