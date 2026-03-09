Cae una banda que hacía explotar cajeros para robar el dinero: dos de los miembros actuaron en Valladolid y Burgos

La Policía Nacional, en la denominada operación Taglio, junto a la Guardia Civil, ha logrado desarticular a un grupo criminal itinerante que estaba especializado en el robo de cajeros automáticos mediante la técnica de la 'paleta del pizzero', que consiste en hacer explotar los terminales para forzar y sustraer el dinero. A dos de los miembros se les atribuye su presunta implicación en robos mediante este método en Valladolid, Burgos, Guadalajara, Albacete, Toledo y Cuenca.

En total, hay seis detenidos en Madrid y Valencia, donde los miembros tenían fijada su residencia y desde donde se desplazaban hasta las provincias donde cometían los asaltos. La investigación se inició en junio de 2024 a raíz de dos robos, en una misma noche, en la provincia de Granada.

Durante los registros practicados se ha incautado un arma de fuego, 1,9 kilos de bellotas de hachís, 1.700 euros y dos pinzas de excarcelación profesionales. Los asaltos que propiciaron la investigación se realizaron en Santa Fe y en la capital granadina.

En ambos casos, la banda criminal introdujo cargas explosivas en la ranura de dispensación de billetes con el objetivo de acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores que guardaban el dinero. Solo en estos dos asaltos lograron llevarse más de 140.000 euros.

Las pesquisas practicadas por los investigadores propiciaron que se determinara la presunta implicación de dos de los miembros en los robos con explosivos en otros asaltos a cajeros automáticos cometidos en distintas provincias.

Para llevar a cabo los robos, el grupo criminal sustraía previamente vehículos que usaban en los desplazamientos y en la comisión de los delitos, abandonándolos posteriormente tras hacerse con el dinero.

Actuaban con el rostro tapado y regresaban inmediatamente a sus lugares de residencia. El carácter itinerante de la banda, junto al uso de vehículos robados y las medidas adoptadas para dificultar su identificación, incrementó significativamente la complejidad de la investigación.

Tras identificar a todos los miembros de la organización, se explotó simultáneamente la operación para detener a tres personas en Madrid y otras tres en Valencia, como presuntos autores de los robos en los cajeros automáticos.