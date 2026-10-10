Comienza la vacunación contra la gripo y el coronavirus en Castilla y León. Fotografía de archivo.

Castilla y León inicia la vacunación frente a gripe y Covid-19 y amplía la inmunización infantil a los 11 años

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo 13 de octubre la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 para los grupos de población en los que está recomendada, especialmente las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones y aquellas que pueden transmitir estas enfermedades a personas vulnerables.

La vacunación de las personas institucionalizadas y de otros grupos prioritarios, entre ellos los niños de entre 6 meses y 11 años, ambos inclusive, está en marcha desde el pasado 1 de octubre.

La campaña cuenta con una inversión total de 14.864.849 euros destinada a la vacunación e inmunización de la población de Castilla y León.

Principales novedades de la campaña 2026-2027

Entre las principales novedades de esta temporada destaca la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe hasta los 11 años, frente al límite de los 8 años establecido en la campaña anterior.

Asimismo, se refuerza la protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de la bronquiolitis, mediante la inmunización de los bebés tanto en los hospitales como en los centros de salud.

También se amplía la población destinataria de la inmunización frente al VRS entre las personas institucionalizadas, los residentes en centros de atención a la discapacidad y quienes pertenecen a grupos de riesgo.

De este modo, la protección se extiende a todas las personas que cumplan estos criterios a partir de los 18 años, frente al límite de edad de 50 años establecido en la temporada 2025.

Más de 806.000 dosis de vacunas frente a la gripe

Para la protección frente a la gripe, Castilla y León ha adquirido cinco tipos de vacunas, con un total de 806.650 dosis.

Por su parte, las vacunas frente a la COVID-19 que se administrarán durante la temporada 2026-2027 serán monovalentes y estarán dirigidas frente a la nueva variante XFG de la cepa ómicron, con el objetivo de proporcionar protección frente a las cepas circulantes del SARS-CoV-2. El Ministerio de Sanidad suministrará a la Comunidad 442.880 dosis frente a la COVID-19.

Vacunación del personal sanitario y sociosanitario

El personal sanitario y sociosanitario podrá recibir ambas vacunas en sus centros de trabajo, a través de los servicios de salud laboral. Se recomienda especialmente la vacunación frente a la gripe para estos profesionales, dada su actividad asistencial y su contacto con personas vulnerables.

Cómo solicitar cita

Las personas incluidas en los grupos para los que está recomendada la vacunación ya pueden solicitar cita a través de los canales habituales: la aplicación Sacyl Conecta, por teléfono, presencialmente en su centro de salud o mediante el Portal de Salud de Castilla y León ( www.saludcastillayleon.es ).