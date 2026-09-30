La vacunación frente a los virus respiratorios arranca este jueves en Castilla y León con los niños y personas institucionalizadas

Castilla y León comenzará mañana jueves, 1 de octubre, la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios, que incluye la protección frente a la gripe, la Covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS).

La primera fase estará dirigida a las personas institucionalizadas y a determinados grupos priorizados, entre ellos los niños de entre seis meses y once años.

La campaña continuará el 13 de octubre, cuando comenzará la vacunación frente a la gripe y la Covid-19 para el conjunto de grupos de población en los que está recomendada.

Como cada año, la Consejería de Sanidad planteó una incorporación escalonada para priorizar a las personas con mayor riesgo de complicaciones y a quienes pueden transmitir los virus a colectivos especialmente vulnerables.

Una de las principales novedades de esta temporada es la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe hasta los once años, frente a los ocho años establecidos en la campaña anterior.

Además, se mantiene la posibilidad de utilizar la vacuna intranasal en la población infantil de entre 24 meses y once años.

La estrategia incorpora también cambios en la protección frente al VRS. La inmunización se amplía a partir de los 18 años para personas institucionalizadas y otros grupos considerados de riesgo.

En el caso de la población infantil, se mantiene la protección frente al VRS de los bebés dentro de la estrategia de prevención de la bronquiolitis.

La Junta prevé una inversión de 14,86 millones de euros para la campaña 2026-2027.

De esta cantidad, 9,55 millones corresponden a la adquisición de 806.650 dosis de vacunas frente a la gripe; otros 2,8 millones se destinan a 14.000 dosis de anticuerpo monoclonal frente al VRS para población infantil y 2,51 millones a 25.000 dosis destinadas a personas institucionalizadas y grupos de riesgo.

La población general podrá comenzar a solicitar cita para la vacunación a partir del 9 de octubre a través de los canales habilitados por Sacyl, antes del inicio de la vacunación general previsto para el día 13.