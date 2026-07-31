La Junta detecta niveles altos de ozono en el norte del Duero, aunque sin superar los límites de aviso

La Red de Control de Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León ha detectado un incremento de los niveles de ozono en la zona atmosférica Duero Norte de Castilla y León.

No obstante, la red explica que, por el momento, no se han superado los límites establecidos para activar un aviso a la población.

La incidencia se ha comunicado este viernes, 31 de julio, a las 18:00 horas.

La Junta mantiene la vigilancia ante la posibilidad de que la concentración aumente y sea necesario emitir recomendaciones, especialmente dirigidas a personas mayores, niños y pacientes con problemas respiratorios.

La Administración autonómica y los ayuntamientos continúan siguiendo la evolución de los niveles.

La información sobre los municipios afectados y las recomendaciones ante valores elevados de ozono puede consultarse a través de la Red de Control de la Calidad del Aire.

La Junta asegura que informará de cualquier variación relevante. La relación de localidades afectadas puede consultarse aquí: Listado de localidades.