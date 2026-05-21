Óscar, médico en un pueblo: “Cobro 2.500 €, pero hago 210 horas al mes. No ejercemos en condiciones dignas”

Los médicos de Castilla y León se encuentran en una nueva semana de huelga, entre este 18 y 22 de mayo de 2026. Un parón convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM Castilla y León).

Un conflicto estatal y autonómico que viene motivado por el rechazo a la reforma del Estatuto Marco que tramita el Ministerio de Sanidad y por demandas específicas dirigidas a la Junta de Castilla y León.

Un comité de huelga que exige mejoras estructurales a dos niveles, tanto asistenciales, como de gestión.

Frente al Ministerio de Sanidad exigen un Estatuto Médico propio, una jornada laboral justa, la reclasificación profesional y también que las guardias obligatorias computen para la jubilación.

En lo que tiene que ver con la Junta de Castilla y León piden un mayor reconocimiento retributivo para los médicos tutores de residentes (MIR) y, entre otras medidas, un complemento de residencia que fidelice a los nuevos especialistas en la región.

“He secundado la huelga todos los días desde que se convocaron los primeros paros, ya el pasado año. Es un compromiso personal hacia la profesión médica, la dignidad profesional y la calidad asistencial que pretendo para mis pacientes”, asegura Óscar Cordero Pérez.

Él es un médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de León, que cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León, su caso particular durante estas jornadas de huelga.

La vida de Óscar

“Me defino como una persona muy sencilla. Con mucha curiosidad científica y muy implicado con mi trabajo. Con mucha disciplina y una cierta inconformidad para mejorar a nivel profesional y personal”, asegura Óscar Cordero Pérez.

Nuestro entrevistado tiene 28 años y nació en Mataró (Barcelona) aunque lleva desde que tenía un año en León. Es un amante de la música y, de hecho, cursa enseñanzas profesionales de órgano en el Conservatorio de León. Además, es el delegado provincial en León de la asociación ‘Médicos Unidos por sus Derechos’.

“Soy leonés a todos los efectos. Recuerdo mucho y muy bien mi infancia. Crecí en una familia humilde de clase trabajadora. Siempre he estado muy apoyado a nivel académico y he recibido una gran educación en principios y valores. También en la cultura del esfuerzo y el trabajo”, explica el profesional sanitario.

Nunca tuvo claro que se quisiera dedicar a la medicina, pero lo hizo “gracias al interés que le suscitaban las ciencias básicas” con el “perfil humanista que le daba la música” ya que también estudió órgano y tocó el saxofón de pequeño.

Poco a poco le entró el gusanillo y acabó completando sus estudios para ejercer la medicina.

En Trobajo del Camino

“Mientras estudiaba el Bachillerato me resultó una opción muy atractiva. Tuvo mucha influencia para que tomara la decisión mi profesora de Biología de instituto Elena Rituerto. Estoy muy agradecido por todo lo que me apoyó”, nos explica el leonés.

Fue entonces cuando, entre 2015 y 2021 se marchó a la Universidad de Santiago de Compostela para hacer Medicina. Un año después preparó el MIR y ya lleva cuatro años como médico de familia en su tierra.

“Por el itinerario formativo he pisado todos los servicios del Hospital de León. Cumplimos parte de la formación, como médicos de familia, mitad en el centro hospitalario y la otra en atención primaria. Mi actividad principal es en el Centro de Salud de Trobajo del Camino, allí trabajo desde 2022 siendo médico de familia residente”, nos explica.

Cuatro años ya como médico de Atención Primaria en el lugar.

Sueldo y situaciones desagradables

“En lo que tiene que ver con la nómina, tengo un sueldo bruto, como médico residente, de 1.379,96 euros. En mi caso hay que añadirle un complemento de formación, que es el más alto al ser el último año como médico residente, de 386,39 euros. Unos 1.700 euros de salario bruto que se queda, sin contar las guardias, en 1.100 netos”, nos explica Óscar sobre su salario.

El profesional sanitario añade que otra parte de ese salario son “las guardias” o lo que la Administración etiqueta como “jornada complementaria”, que “son en realidad horas extra retribuidas muy por debajo de las cantidades que marca la Ley para el resto de los trabajadores”, y asegura que un MIR hace “de promedio mensual un total de cinco guardias”.

“Hago cuatro de 17 horas, solapadas a la jornada ordinaria que se cobran a 379,78 euros brutos y una de 24 horas en sábado, domingo o festivo que están a 597,12 euros brutos”, añade Óscar.

El leonés apunta que una persona con la jornada ordinaria y cinco guardias complementarias “obligatorias” llegaría a los “3.800 euros brutos a lo que hay que descontar las retenciones o el IRPF”.

“En la actualidad cobro 2.500 euros, pero hago 210 horas al mes”, asegura nuestro entrevistado.

Cuando le preguntamos por si, a lo largo de estos cuatro años que lleva desarrollando su actividad profesional, ha sufrido alguna situación desagradable añade que “una vez le agredieron verbalmente” pero que “se asume como parte del trabajo” y “se ve como algo normal cuando no debería serlo”.

Reivindicaciones

“Los médicos arrastramos unas malas condiciones laborales. No ejercemos en condiciones dignas que garanticen la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Además, cualquier clase de conciliación, a nivel familiar, es imposible con las condiciones laborales que nos rodean”, asegura nuestro protagonista.

Las reivindicaciones que se llevan a la huelga, a nuestro entrevistado le parecen “correctas y adecuadas”. Principalmente la de contar con un Estatuto Médico propio.

“La situación es insostenible y reivindicamos tener voz y voto para negociar nuestras condiciones de trabajo y orientar el rumbo de la sanidad público. El acto médico es lo que constituye el eje vertebrador de todo el sistema sanitario”, señala.

Sin embargo, para nuestro protagonista, que hace un repaso exhaustivo a la situación sanitaria que se vive en la actualidad, con los médicos como protagonistas, iría “más allá en las reivindicaciones”.

“Pediría ese Estatuto Médico, un régimen jurídico propio para ejercer la medicina en condiciones dignas y que beneficie al paciente porque todos vamos a serlo en algún momento de nuestra vida. Exigimos unas condiciones de jornada y descanso igual que otros trabajadores”, afirma Óscar Cordero Pérez.

Nuestro protagonista no duda en afirmar que la sociedad “está percibiendo el deterioro progresivo de la sanidad pública” y que “se suma a la protesta de los médicos” porque “les afecta directamente”.

“La primera de las peticiones pasa por tener esa capacidad de negociación directa con la administración para conseguir el Estatuto Médico propio. Soy optimista y creo que se puede conseguir”, finaliza nuestro entrevistado.