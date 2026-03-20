La huelga médica en CyL se cierra con la cancelación de más de 50.000 consultas, 1.162 cirugías y 2.468 pruebas

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante la semana del 16 al 20 de marzo finaliza con un total de 52.124 consultas canceladas, de las cuales 33.909 corresponden a Atención Primaria y 18.215 a Atención Hospitalaria.

Además, se han suspendido 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad.

El paro convocado hoy, viernes 20, en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo estatuto marco- ha tenido un seguimiento medio del 24 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 29 % en Atención Hospitalaria (1.333 profesionales en huelga) y del 14 % en Atención Primaria (322 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.655 facultativos de los 6.900 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 10,7 %, 43 médicos en huelga; Burgos, 27,1 %, 243 en huelga; León, 34,8 %, 441; Palencia, 23,2 %, 87 médicos; Salamanca, 19,3 %, 276 facultativos; Segovia, 18,8 %, 80; Soria, 26,6 %, 56; Valladolid, 24,7 %, 370 médicos; y Zamora, 14,4 %, 59 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 8.863 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 630; Burgos, 1.491; León, 2.045; El Bierzo, 273; Palencia, 539; Salamanca, 1.386; Segovia, 420; Soria, 476; Valladolid Este, 574; Valladolid Oeste, 455 y Zamora, 574.

De la misma manera, se han cancelado un total de 208 intervenciones quirúrgicas, 524 pruebas diagnósticas y 3.517 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.