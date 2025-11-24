Famosos chefs de restaurantes acercan la gastronomía de autor a las camas del Hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) continúa con los actos de celebración del 50º aniversario del Hospital Clínico de Salamanca y lo hace con la celebración de una Semana Gastronómica para pacientes.

Comenzará el martes, 25 de noviembre y se va a extender hasta el 1 de diciembre. Todo con la innovación culinaria como protagonista de excepción en forme de menús especialistas que podrán degustar los pacientes hospitalizados en estas fechas.

La cocina central del complejo ha acogido hoy, a las 12:00h., la presentación de esta acción que es de pura humanización.

La directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares, la ha presentado junto con los cocineros de grandes restaurantes de la ciudad que cocinarán durante un día para los pacientes hospitalizados.

Participan en este viaje culinario: Rocío Parra, de En la Parra; Carlos Hernández del Río, de ConSentido; José Manuel Pascua, de Eunice; Jesús López Gómez, de Atelier; César Niño, de El Alquimista; Jesús Colorado, de El mesón de Gonzalo, y David de la Fuente, el jefe de cocina del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Todos ellos han preparado un menú especial que se servirá en la hora 2 de la comida en los distintos días de la semana (uno cada día).

Con la colaboración de Alberto González, de “Distribuciones Alberto González”, que ha sido el enlace de este encuentro. Una acción culinaria con gran coordinación y generosidad total por parte de todos los implicados.

Un viaje gustativo en forma de cocina de vanguardia, cocina de autor, adaptada a las necesidades de los pacientes hospitalizados, para poner en valor la importancia de la dieta como una parte más del tratamiento y de los cuidados.