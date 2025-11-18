Castilla y León habilita la vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid tras superar el umbral epidémico

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, ha habilitado la vacunación sin cita previa frente a la gripe y el covid los fines de semana a partir del 28 de noviembre en los casi 200 puntos de atención continuada y centros de guardia de la Comunidad.

De ellos, 20 están en Ávila; 25 en Burgos; 23 en León; 8 en El Bierzo; 16 en Palencia; 28 en Salamanca; 19 en Segovia; 14 en Soria; 11 en Valladolid Oeste; 13 en Valladolid Este y 19 en Zamora.

Desde la Dirección General de Salud Pública han aconsejado que todo aquel que lo tenga indicado, es decir, la población diana que son los más vulnerables o con patologías previas, acuda a vacunarse contra sendas enfermedades antes de que incrementen las pertinentes ondas epidémicas.

La semana pasada, la Comunidad alcanzó el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 años (50 es el límite) por 100.000 habitantes. El aumento se ha producido especialmente en niños de entre 5 y 14 años, aunque también se ha observado un incremento en los mayores de 75 años.

Esto ha motivado que la Consejería de Sanidad haya habilitado la vacunación los fines de semana. No obstante, de lunes a viernes, en horario de mañana, se puede continuar solicitando en el centro de salud de cada paciente, y los profesionales podrán hacerlo en su propio centro de trabajo.

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid comenzó el pasado 14 de octubre en Castilla y León en todos los grupos de población en los que está recomendada. Dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos prioritarios, como los niños de entre seis y ocho meses, inclusive, y las mujeres embarazadas.

A fecha de este pasado lunes, 17 de noviembre, el registro desvela que ya se han vacunado de gripe 545.037 personas, con una cobertura en mayores de 60 años del 48,7%, por lo que hacen un llamamiento especial a este grupo de edad para que se alcance cuanto antes la inmunidad.

Desde la Junta han recordado que la vacuna es la medida "más eficaz" para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, además de sus complicaciones.