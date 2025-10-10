Todas las categorías profesionales de Sacyl cobrarán los sábados con carácter retroactivo desde enero de 2024

Un médico de familia, en el consultorio local de Viloria del Henar (Valladolid), donde atiende a sus pacientes Leticia Pérez ICAL

Todas las categorías profesionales de Sacyl van a cobrar los sábados con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, como ha informado el sindicato CC.OO. después de la Mesa Sectorial que ha tenido lugar este viernes, 10 de octubre.

Un acuerdo que, según señalan a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, “pone fin a una de las demandas del sindicato”, aunque, añaden, que “se mantienen las diferencias en las cantidades ofertadas por Sacyl”.

“No vamos a renunciar a seguir insistiendo en la propuesta de que el esfuerzo de trabajar un sábado es equiparable a un domingo o festivo y se abone en la misma cuantía para todo el personal”, añaden desde el sindicato.

CC.OO. añade que “seguiremos reclamando este cobro para el personal en turno nocturno, atención primaria y urgencias” y señala que “esta victoria ha sido posible gracias a la movilización y a la firmeza de esta representación sindical” que ha “liderado la demanda a una administración que pretendía beneficiar a sindicatos corporativos”.

El sindicato ha vuelto a exigir “la resolución inmediata de todos los procesos selectivos pendientes, dado que muchos profesionales siguen sin saber cuál será su futuro laboral”.

Añade que “la falta de avances en este sentido genera una incertidumbre injustificable para las plantillas y para la estabilidad del empleo público”.

Por parte de la administración, se ha abierto el proceso de alegaciones a la plantilla orgánica que será debatida y votada en la próxima Mesa Sectorial.

Desde CC.OO. advierten que el documento actual “sigue siendo parcial e insuficiente para ofrecer soluciones estructurales que garanticen la calidad asistencial y cubran las necesidades de personal y han solicitado más información”.

Además, se anunció la próxima convocatoria de los grupos de trabajo derivados del acuerdo de huelga de mayo de 2023; concretamente el día 30 de octubre se inician los trabajos de bolsas de empleo y de carrera profesional, donde pretendemos mejorar la agilidad y el acceso a las mismas. Aunque el sindicato recuerda que este compromiso acumula un retraso de más de dos años.