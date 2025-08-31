El Consejo de Enfermería de CyL anuncia la creación una academia de la profesión: "Es un impulso clave y decisivo"

El Consejo de la Enfermería de Castilla y León ha anunciado este domingo, 31 de agosto, que creará una academia con el objetivo de fortalecer el sector a través de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Un impulso "clave y decisivo" que supondrá el "fortalecimiento del conocimiento, la investigación y la excelencia en el ámbito de los cuidados de los pacientes".

Bajo el nombre de Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera de Castilla y León, este proyecto "independiente y plural" pretende "impulsar el desarrollo científico, académico y profesional de la enfermería, reconociendo su papel esencial en el sistema sanitario y en la mejora continua de la salud de la ciudadanía en la región".

Así lo ha presentado el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, quien ha explicado que la iniciativa tiene un "carácter científico, orientado a promover la investigación, la innovación, la formación avanzada y la divulgación del conocimiento en el ámbito enfermero".

El proyecto será registrado próximamente una vez se han configurado los estatutos elaborados por una comisión promotora que ha estado compuesta por más de 10 miembros de los colegios profesionales de enfermería de Castilla y León.

Para Ruiz Forner, esta nueva entidad "plantea una oportunidad futura que impulsará y favorecerá la investigación y el estudio de las ciencias enfermeras y afines".

Una vez se constituya, los integrantes de la nueva academia iniciarán contactos con las universidades de la Comunidad a fin de sellar acuerdos de colaboración e iniciarán rondas de reuniones con otras sociedades científicas, colegios profesionales y administraciones públicas que permitan rubricar convenios para abordar líneas conjuntas de conocimiento e investigación.

Dicho proyecto reunirá a un grupo de relevantes doctores en enfermería u otra disciplina de Ciencias de la Salud que hayan acreditado méritos científicos, profesionales de especial relevancia o docentes, que colaborarán con la Consejería de Sanidad a efectos de tutela administrativa y de coordinación en materias de su competencia.

Se establecerán becas, premios y distinciones para reconocer la excelencia en investigación, ejercicio profesional y docencia. Asimismo, se creará el Premio de la Academia de ciencias de la Profesión Enfermera de Castilla y León, dirigido a ensalzar contribuciones sobresalientes al desarrollo del sector en los términos que marque y desarrolle la Junta General.

En la actualidad, existen seis academias de enfermería en nuestro país. Se trata de las de Galicia, Comunidad de Madrid, Andalucía, Vizcaya, Extremadura y Comunidad Valenciana y, en la actualidad, existe un germen para la creación de la futura Academia Nacional de Enfermería.