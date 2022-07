La salud bucodental, la gran olvidada de la sanidad pública

Ante el elevado coste que supone acudir al dentista, buena parte de la población renuncia a asistir a sus visitas periódicas. Con el paso de los años, los hábitos han mejorado y las piezas dentales tienden a durar más años. No obstante, muchos pacientes sufren problemas debido a una mala higiene o falta de prevención, algo que deriva en problemas más allá de la propia boca.

Según datos oficiales de la OMS, casi 3.500 millones de personas sufren problemas dentales en el mundo. “En España no ha habido una gran educación sociocultural durante muchos años y no se ha dado a la boca la importancia que requiere. Había pacientes que solo llamaban a las consultas cuando tenían un dolor. Afortunadamente eso está cambiando”, afirma Víctor Zurita, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII región de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. Al mismo tiempo, celebra la prevención por parte de la Seguridad Social. “No solamente implica la boca y órganos de alrededor. Se han hecho estudios en los que se concluye que muchas enfermedades sistémicas son derivadas de patologías que hay en la boca. En España, a través de la Seguridad Social, se hace una buena prevención a todas las personas que quieren hacer una valoración de su estado bucodental”.

Y es que, ante esta problemática, desde el Ministerio de Sanidad han lanzado ayudas por valor de 44 millones de euros para mujeres embarazadas, población infanto juvenil, personas con discapacidad y enfermos oncológicos. Dentro del importe, y por criterios demográficos, Castilla y León contará con 2.108.562,78 euros. Para Víctor Zurita “es positivo que se pueda dedicar una parte de los presupuestos del Gobierno a la Seguridad Social y a aumentar sus prestaciones. Cuanto más, mejor. Es una parte de la medicina que está poco cubierta por el Estado y que requiere de prestaciones diferentes”. No obstante, reclama un mayor importe: “Todo el apoyo a la salud bucodental es positivo, pero hace falta mucho más”.

Una de las reclamaciones por parte de los odontólogos, es la cobertura a mayores de 65 años debido al desgaste dental, un grupo vulnerable que, en muchas ocasiones, no puede costearse el tratamiento. “Son personas que no han tenido la mentalidad preventiva que tenemos desde hace unos años. Son un perfil de personas que han perdido dientes y muelas hace muchos años. Sería aconsejable que desde la Seguridad Social se le pudiera dar cabida a este tipo de tratamientos o incluso prótesis para recuperar esa función”.

En el caso de la Comunidad, no es novedoso. “Las medidas que Sanidad va a incorporar en algunas Comunidades Autónomas ya existían. En Sacyl, todo eso está cubierto. Los 44 millones de euros destinados, equivaldría a 1 euro por español al año. Con esta cantidad, poco se puede hacer”, lamenta. Algo que sorprende ya que, recientemente, se ha destinado ese mismo importe al rescate de Vivanta, empresa privada perteneciente a un grupo de capital riesgo: “Hay 23.000 clínicas, aproximadamente, que pertenecen a autónomos que no van a recibir ninguna ayuda. Nos parece que no es equitativo”, sentencia.

