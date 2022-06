Los dentistas de Castilla y León muestran su "total rechazo" al rescate del Gobierno a las clínicas Vivanta

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región, que engloba las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, se suma al "total rechazo" del Consejo General de Dentistas al rescate de Vivanta por parte del Gobierno. Hace seis meses, la compañía de clínicas odontológicas Vivanta, propiedad del fondo de capital riesgo Portobello, pidió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo de 40 millones de euros.

Su solicitud fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros, quien ha rescatado a otras cinco empresas más consideradas "estratégicas" recurriendo al Fondo de Solvencia Empresarial creado tras la pandemia. Se trata del cuarto rescate que ha recibido Portobello en los últimos meses para varias de sus compañías.

El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región, Víctor Zurita, ha reiterado las palabras del presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, quien ha mostrado su total rechazo al rescate de Vivanta. "El Gobierno va a destinar 44 millones de euros para el Plan de Salud Bucodental Estatal para todos los ciudadanos y 40 millones en rescatar a una única empresa privada que tiene 200 clínicas por todo el país. No es un reparto equitativo en absoluto".

No es justo

Zurita ha asegurado que este rescate no es lo más justo. "Hay 23.000 clínicas en España de pequeños autónomos que no reciben ningún tipo de ayuda a pesar de que a muchos les cuesta llegar a fin de mes. Ese dinero se puede invertir de otra manera o, directamente, revertirlo hacia la Seguridad Social, para que se sume a los 44 millones de euros destinados al Plan de Salud Bucodental.



Por su parte, Óscar Castro ha subrayado que muchas de las 23.000 clínicas de dentistas autónomos están pasando por momentos complicados ya no no solo han tenido que hacer frente a la escalada de precios de la luz y de los materiales, sino que el número de pacientes se ha reducido drásticamente debido a la crisis económica. "Todos estos autónomos no reciben ningún tipo de ayuda a pesar de estar al borde de la quiebra. Pero una mercantil que pertenece a un fondo de capital riesgo, que invierte millones en hacer publicidad en los medios de comunicación a pesar de estar atravesando una crisis financiera y que presenta un ERE para reducir su plantilla de empleados, es rescatada con 40 millones".

Por este motivo, el Consejo General de Dentistas ha solicitado al Gobierno que las ayudas que se concedan no supongan un agravio comparativo para los pequeños autónomos, una petición que han reiterado desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región (Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora).

