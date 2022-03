Pacto PP-Vox en Sanidad: "Reforzará la Atención Primaria y no cerrará consultorios"

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha defendido hoy que el acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox para esta legislatura “reforzará la Atención Primaria, no cerrar los consultorios locales y prestar el servicio “con la mayor proximidad posible”, pero siempre, dijo, hablando con ayuntamientos y profesionales para proporcionar la atención sanitaria “de la mejor manera”.

Tras una reunión mantenida con el alcalde de Villablino, Mario Rivas, y con representantes de la Plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana, el consejero se refirió a la próxima formación de gobierno tras el pacto alcanzado entre ambas formaciones: “Yo estoy a disposición de lo que me pidan, pero formar gobierno es una prerrogativa del presidente. No sé si esta Consejería cambiará de titularidad o no; y si yo seguiré aquí”, expuso Vázquez.

Médicos a Villablino

Por otro lado, cinco médicos de Medicina Familiar se incorporarán al centro de salud de Villablino (León) para dar respuesta a los problemas sanitarios de Laciana. Lo harán antes del 6 de abril, dado que tienen un plazo de un mes desde que aprobaron la oposición del Servicio de Salud de Castilla y León, correspondiente al proceso selectivo de 2019 para el acceso a la condición de personal estatutario fijo.

