Las denuncias por negligencias sanitarias en Castilla y León aumentan un 27% en 2021

Castilla y León registró 702 denuncias por supuestas negligencias sanitarias en 2021, lo que supone un incremento del 27 por ciento con respecto al año anterior. Del total de casos, 39 tuvieron resultado de muerte, según la memoria anual de la Asociación del Defensor del Paciente, según informa ICAL. En este sentido, fue la sexta comunidad más denunciada de España y el territorio donde más han crecido las cifras, hasta el punto que ha llegado a su máximo histórico al superar los 680 casos contabilizados en 2013.

El mayor número de denuncias de la Comunidad procedió de Valladolid, con 211, y León, con 171. A continuación, aparecen Burgos (110), Salamanca (80), Segovia (37) y Ávila (35). Cerraron el listado Zamora (24), Palencia (22) y Soria (12). Los complejos con más quejas por negligencias sanitarias fueron el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el de Léon, el Clínico de Valladolid, el Universitario de Burgos y el de Salamanca.

La Asociación del Defensor del Paciente subrayó, según recogió la Agencia Ical, que el incremento de las denuncias por negligencias médicas ya no se puede achacar al COVID-19 al criticar que el sistema sanitario sigue sin ser "idílico" por la falta de recursos personales y materiales. "La pandemia ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema nacional sanitario. Nuestra sanidad no da para más debido a que la inversión no es la adecuada. La sanidad española continúa con su carácter abnegado. Tenemos los mejores profesionales, pero por el contrario están sobrecargados y mal retribuidos", sentenció.

Por otro lado, la lista de espera quirúrgica afecta a 37.319 castellanos y leoneses, con un tiempo medio de 129 días, que son ocho más que en el conjunto de España. Al igual que el pasado ejercicio, las cirugías que mayor retraso acumulan son Traumatología, Oftalmología y Cirugía general. En este sentido, Cirugía General fue el servicio más denunciado, seguido de Traumatología, Urgencias y Ginecología y Obstetricia. Las listas de espera se colaron en el segundo lugar.

La asociación alertó que los valores de listas de espera están "muy por encima" de los números prepandemia, por lo que para volver a la normalidad lo idóneo sería 30.000 pacientes en lista estructural con una demora de unos 90 días.

En este sentido, la memoria del Defensor del Paciente señaló que la Consejería de Sanidad ha elaborado un Plan de Ordenación de Listas de Espera (POLE) con el objetivo de reducir las presiones asistenciales, pero habrá que esperar a finales de 2022 para conocer su eficacia.

Incidencia en el medio rural

Otro de los puntos débiles denunciados es la falta de médicos, lo que ha provocado la anulación de consultas y pruebas diagnósticas ante la carencia de oncólogos, cardiólogos o radiólogos. Un problema que, precisó, tiene especial incidencia en el mundo rural. "Sacyl debe centrarse en llevar facultativos a los pueblos, por lo que es prioritario efectuar una política que facilite la ocupación de plazas de complicada cobertura", setenció´. De ahí que reclamó contratos con mejores retribuciones, más días de descanso y la posibilidad de alternar consulta y hospital. Además, la asociación advirtió de la dificultad para acceder a las consultas de Atención Primaria que ha saturado las Urgencias de gran parte de los hospitales, fruto de la "nefasta" gestión y el "brutal" recorte presupuestario por parte de la Junta de Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan