El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid Rafael Martínez, muestra dos tipos de tratamientos hormonales para la menopausia Miriam Chacón / ICAL .

La falta de medicamentos para tratar la menopausia obliga a mujeres de Castilla y León a buscar alternativas

El desabastecimiento de medicamentos con estradiol utilizados en la terapia hormonal sustitutiva está dificultando el tratamiento de los síntomas de la menopausia para mujeres de Castilla y León.

En algunos casos deben acudir a distintas oficinas de farmacia o volver a la consulta médica para encontrar una alternativa adecuada, aunque la situación es similar en todo el territorio nacional, ya que “la distribución del medicamento es exactamente la misma por todas las provincias”.

Así lo advierte la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), María Engracia Pérez Palomero, quien señala que la falta de una de las presentaciones provocó un “efecto dominó” sobre otras opciones terapéuticas.

“La presentación de estradiol sigue sin haberla y, por tanto, las otras opciones, que son parches transdérmicos, cremas tópicas y comprimidos, tienen problemas de abastecimiento”, explica Pérez Palomero en declaraciones recogidas por Ical.

Además concreta que las dificultades no afectan a todas las presentaciones ni a todas las dosis, pero sí complican el acceso al tratamiento prescrito inicialmente.

El problema, reconoce, se desencadenó hace unos meses, cuando una de las presentaciones de estradiol comenzó a registrar problemas de suministro.

Ante esta situación, los profesionales sanitarios empezaron a recurrir a otras alternativas con el mismo principio activo, pero con diferentes vías de administración. Sin embargo, estas opciones también empezaron a sufrir dificultades.

“Como no hay una presentación, hay como un efecto dominó al resto de presentaciones. Esa es la realidad”, resume Pérez Palomero, quien explica que las alternativas disponibles no estaban previstas para asumir toda la demanda generada por la falta del medicamento inicialmente utilizado.

Síntomas que afectan a la vida cotidiana

La presidenta del Concyl subraya que, aunque no se trata generalmente de una situación de riesgo vital, la interrupción o las dificultades para encontrar el tratamiento pueden tener consecuencias importantes en el bienestar de las pacientes.

“Hay que recordar que esto es para paliar los síntomas de la menopausia, que muchas veces nos pensamos que no son tan graves”, apunta. Entre las molestias que puede aliviar la terapia hormonal sustitutiva cita los sofocos, el insomnio y la irritabilidad, síntomas que, cuando se mantienen en el tiempo, pueden repercutir en distintos ámbitos de la vida.

“Son síntomas que muchas veces son incompatibles con la vida diaria, con poder realizar el trabajo a gusto, con llevar una vida más confortable”, afirma. En este sentido, advierte de que la falta de acceso a la medicación puede afectar “a tu vida diaria, a tu familia, a tu trabajo, a tus relaciones sociales”.

Esta es, según explica, la principal preocupación trasladada por las mujeres que encuentran dificultades para conseguir el medicamento. Aunque existen alternativas terapéuticas, dar con la presentación adecuada puede requerir varias gestiones y ajustes en el tratamiento. “¿Hay alternativas? Sí, pero está costando mucho encontrarlas. Esa es la realidad”, señala.

Por el momento, no existe una fecha definitiva para la normalización del abastecimiento. Pérez Palomero recuerda que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicó recientemente una nota informativa sobre los problemas de suministro y que los laboratorios trabajan para recuperar la distribución habitual.

“Van a intentar reanudar el servicio habitual lo antes posible, pero no hay una fecha concreta”, explica.

Algunas presentaciones pueden contar con fechas orientativas de resolución en el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS, aunque advierte de que estas previsiones no siempre se cumplen.

Ante esta situación, la presidenta del Concyl recomienda que las mujeres que no encuentren su medicación acudan a su oficina de farmacia para consultar las opciones disponibles.

Las farmacias cuentan con una herramienta que permite comprobar si otras oficinas disponen de existencias del medicamento.

“Tenemos un aplicativo en el que podemos buscar medicamentos en otras oficinas de farmacia para que esa mujer no tenga que estar haciendo un peregrinaje por todas ellas”, explica.

De este modo, el farmacéutico puede indicar a la paciente dónde queda algún envase disponible y facilitar que pueda retirarlo con su receta.

Si tampoco es posible localizar el tratamiento prescrito, el siguiente paso será acudir al médico para valorar las alternativas disponibles y determinar cuál se adapta mejor a las necesidades de la paciente hasta que se normalice el suministro.

“En principio tiene que haber alternativa”, afirma Pérez Palomero, aunque matiza que “a lo mejor los efectos no son los que espera la mujer” y que las diferencias entre presentaciones pueden dificultar la adaptación al tratamiento.