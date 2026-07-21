Castilla y León activa la Situación Operativa 1 ante la oleada de incendios y las evacuaciones en Segovia y Soria

Una imagen aérea muestra los puntos calientes del incendio de Brieva, que pueden reactivarse con el viento. Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes la Situación Operativa 1 del Plan Infocal en toda la Comunidad ante la simultaneidad de varios incendios forestales, la gravedad que presentan algunos de ellos y el elevado nivel de exigencia que soporta el operativo de extinción.

La decisión permite reforzar la coordinación y la gestión de los recursos disponibles en un momento especialmente complicado.

El incendio de Monsagro, en Salamanca, se encuentra estabilizado, mientras el fuego de Brieva, en Segovia, continúa activo y ha obligado a evacuar ocho núcleos de población.

A esta situación se suma la amenaza que supone para el sur de Soria el incendio de La Mierla, declarado en Guadalajara.

Aunque las llamas todavía no han entrado en territorio soriano, el humo y la proximidad del frente han provocado el desalojo de Barcones y de una residencia de personas mayores de Retortillo de Soria.

La Situación Operativa 1 se activa cuando uno o varios incendios pueden afectar gravemente a terrenos y bienes forestales, aunque la incidencia sobre la población y los bienes no forestales sea todavía limitada.

Sin embargo, la evolución registrada durante la tarde ha obligado a adoptar numerosas medidas preventivas para proteger a los vecinos.

Ocho pueblos evacuados en Segovia

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en Brieva, en la comarca segoviana de Navafría.

La Junta declaró en torno a las 15.30 horas el Índice de Gravedad Potencial 2 debido a la seria amenaza que el fuego representa para varias poblaciones.

El rápido avance de las llamas ha obligado a evacuar ocho núcleos.

Los vecinos de Tenzuela, Losana de Pirón, Santo Domingo de Pirón y Carrascal de la Cuesta han sido trasladados a Torreiglesias.

Por su parte, los habitantes de La Cuesta, Aldeasaz y Berrocal han sido dirigidos a Sotosalbos, mientras que los residentes de Caballar se han desplazado hasta Turégano.

A las 19.00 horas se ha constituido en la Delegación Territorial de la Junta el Centro de Coordinación Operativa Integrado, presidido por la delegada territorial, Raquel Alonso.

En la reunión han participado representantes de la Diputación de Segovia, la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil y los ayuntamientos afectados.

Sobre el terreno trabajan 24 medios, entre ellos dos técnicos, cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres cuadrillas helitransportadas y cuatro helicópteros.

La causa del fuego continúa bajo investigación y la superficie afectada todavía está en fase de perimetración.

Además, permanecen cortadas al tráfico las carreteras provinciales SG-P-2222, entre Turégano y Torrecaballeros; SG-V-2362 y SG-V-2366.

La Agencia de Protección Civil también ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos de la zona por recomendación de la Guardia Civil.

El objetivo es advertir a los residentes de municipios limítrofes y a las personas que se encuentren en edificaciones aisladas para que permanezcan atentas y sigan las instrucciones de las autoridades.

El incendio de Guadalajara amenaza al sur de Soria

La situación también es especialmente delicada en el sur de Soria por el avance del incendio de La Mierla, en Guadalajara.

El fuego, que continúa fuera de control, ha arrasado ya más de 26.000 hectáreas y ha obligado a desalojar 32 localidades en Castilla-La Mancha.

Aunque las llamas no han alcanzado la provincia soriana, la Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 ante el riesgo que el humo representa para la población y la posibilidad de que sea necesario evacuar más municipios.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado de Soria ha acordado desalojar Barcones debido al deterioro de la calidad del aire y al temor a que las condiciones puedan empeorar.

En el municipio residen 31 personas, todas ellas con medios propios de transporte y sin vecinos con grado de dependencia.

Para su alojamiento y manutención se ha habilitado la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional de Almazán.

La Guardia Civil coordinará de forma específica con el Ayuntamiento la evacuación de los ganaderos y la atención a sus necesidades.

La alcaldesa de Arenillas, Sonia Tobaruela, ha informado de que los 45 vecinos que permanecen en el municipio continúan confinados en sus domicilios por la mala calidad del aire. Todos ellos están preparados para una posible evacuación.

En Lumías, pedanía de Berlanga de Duero, permanecen entre 15 y 20 personas, que también se encuentran prevenidas ante una eventual orden de desalojo.

Desalojada una residencia de Retortillo

La Junta también ha ordenado la evacuación de los 31 residentes del centro de personas mayores Virgen del Prado, en Retortillo de Soria.

La operación ha comenzado a las 19.45 horas, una vez preparados los vehículos necesarios para realizar los traslados con seguridad.

La mayoría de los usuarios, junto con dos vecinos de Retortillo con grado III de dependencia, han sido trasladados a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón. En total, 32 personas han sido reubicadas en este centro.

Otro residente ha sido derivado al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria después de una valoración médica. Su patología previa ha aconsejado el ingreso hospitalario, de acuerdo con la dirección de la residencia.

En el dispositivo han participado recursos de las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, la Diputación Provincial de Soria, la Guardia Civil y la propia dirección del centro.

Refuerzo de Infocal

El Operativo Infocal ha reforzado el despliegue de medios humanos y materiales ante la posibilidad de que el incendio de La Mierla alcance Castilla y León a través de un amplio frente situado entre Barcones y Retortillo.

Desde el sábado, Castilla y León colabora con el dispositivo Infocam de Castilla-La Mancha mediante el envío de recursos terrestres y aéreos.

Este lunes permanecían trabajando en Guadalajara dos convoyes procedentes de Soria y Segovia.

Al mismo tiempo, se han movilizado medios de otras provincias, maquinaria pesada, técnicos del Centro Autonómico de Mando, una Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y una Unidad de Planificación y Análisis.

También se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas, en Segovia, y Garray, en Soria, para reducir los tiempos de respuesta ante una posible entrada de las llamas en la Comunidad.

El operativo mantiene contacto directo con los alcaldes de Retortillo, Barcones, Berlanga de Duero y Arenillas.

Además, se ha solicitado la colaboración voluntaria de agricultores con tractores y gradas para abrir fajas de defensa en los puntos determinados por los técnicos.

Estas actuaciones buscan dificultar la propagación del incendio y proteger los núcleos de población mientras se mantiene la atención sobre el fuego activo de Brieva y el resto de incendios que han llevado a declarar la Situación Operativa 1 en toda Castilla y León.