Alerta en Castilla y León por crecidas súbitas en cauces y barrancos ante la previsión de fuertes tormentas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido un aviso por posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cataluña.

El aviso, activo para el 9 de agosto, se basa en la previsión de que se produzcan lluvias intensas, con al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora, en dichas zonas.

Las zonas afectadas son la Ibérica burgalesa y soriana, el Pirineo y Prepirineo, la depresión central de Lleida y la Ibérica riojana. En Castilla y León, los municipios de Burgos y Soria se encuentran dentro del área de riesgo de dicho aviso.

La CHE recomienda a la población seguir la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es), el Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (www.saihebro.com) y la propia página web de la CHE (www.chebro.es).

La CHE insiste en la necesidad de estar atentos a los avisos y respetar las indicaciones que puedan emitir los Servicios de Protección Civil para evitar riesgos derivados de crecidas repentinas en cauces menores.