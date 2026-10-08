Gran lluvia de billetes en Castilla y León: un pueblo de Valladolid y Salamanca están de enhorabuena

Castilla y León vuelve a estar de enhorabuena tras el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 8 de octubre.

La fortuna ha tocado de lleno a nuestra Comunidad dejando parte del Primer Premio en Medina del Campo (Valladolid) y rozando también la suerte con un Segundo Premio repartido en el corazón de Salamanca.

El primer premio del sorteo, agraciado con 300.000 euros al número (30.000 euros al décimo), ha correspondido al número 24.886.

Entre las localidades agraciadas en la geografía nacional se encuentra Medina del Campo, donde la Administración número 2 (o despacho receptor consignado), ubicada en la calle Rafael Giraldo, 3, ha vendido boletos agraciados con este cotizado premio.

Además de en la villa medinense, el 24.886 se ha repartido de forma muy distribuida por otras zonas de España, como Los Desamparados (Alicante), Corbera de Llobregat (Barcelona), Los Barrios y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Huétor Tájar (Granada), La Alberca y Torre-Pacheco (Murcia), Pamplona (Navarra), Écija (Sevilla), Calaceite (Teruel) y Zaragoza.



El segundo viaja hasta Salamanca

La suerte en Castilla y León no se ha detenido en tierras vallisoletanas. El segundo premio del sorteo, dotado con 60.000 euros al número (6.000 euros al décimo), ha recaído en el número 07.036.

Parte de este premio ha sido consignado en Salamanca capital, concretamente en el punto de venta ubicado en pleno centro comercial y peatonal, en la calle Toro, 77.

El 07.036 también ha dejado pellizcos en El Ejido (Almería), Garrovillas (Cáceres), A Coruña, Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), Arganda del Rey (Madrid), Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife), La Algaba y Dos Hermanas (Sevilla), Valencia y Tarazona (Zaragoza).

Los reintegros especiales de este sorteo han correspondido a los números 6, 7 y 4.