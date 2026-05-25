Lucía Rodil coge las riendas de RTVE en Castilla y León

Lucía Rodil es la nueva directora de RTVE en Castilla y León.png RTVE

Lucía Rodil López (Lugo, 1975) se ha convertido en la nueva directora del Centro Territorial de Radiotelevisión Española (RTVE) en Castilla y León, sustituyendo así a Iván Fernández del Río.

La periodista gallega, quien fuera colaboradora de EL ESPAÑOL de Castilla y León, es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca.

A sus espaldas acumula más de 25 años de carrera profesional en torno a la información y será la encargada de liderar el proceso de unificación de TVE y RNE en un único centro de producción en Valladolid y la digitalización de contenidos.

La nueva directora del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad sustituye a Iván Fernández del Río, al que la corporación ha querido trasladarle un agradecimiento por su labor en los últimos cuatro años.

"La información es lo que justifica nuestra existencia profesional y el objetivo prioritario siempre ha de ser respetarla y cuidarla", ha subrayado Rodil en sus primeras declaraciones como directora de RTVE en Castilla y León.

En este sentido, durante su etapa ha apelado a "observar con curiosidad la realidad, hacernos las preguntas pertinentes y dar al ciudadano las claves para comprender lo que sucede". "Eso es lo esencial siempre", ha añadido.

De la misma manera, ha ensalzado la capacidad de trabajo del equipo de RTVE en Castilla y León, que cuenta con unidades informativas en las nueve provincias de la comunidad autónoma más extensa de España.

La unificación de TVE y RNE en un único centro de producción en Valladolid arrancará una vez finalicen las obras de construcción del nuevo edificio, cuyo proceso tendrá como cara visible a la ya nueva directora.

Al mismo tiempo, Rodil se encargará de avanzar en la digitalización de los contenidos y la transversalidad de los procesos de trabajo.

"Cada profesional que asume puntualmente una responsabilidad en la radiotelevisión pública tiene el deber de gestionar los retos que le corresponden en ese momento", ha precisado.

Para la directora de RTVE en Castilla y León, el servicio público "exige hacer un esfuerzo para que la información de calidad llegue al ciudadano en sus plataformas y formatos de consumo".

Desde que inició su carrera profesional, la periodista gallega ha desempeñado diferentes responsabilidades. Comenzó su carrera en 1997 en Informativos Telecinco, cadena de la que formó parte durante 11 años como redactora, editora, presentadora y subjefa de Cultura.

En 2009 se incorporó al equipo de Castilla y León Televisión, donde ha ejercido como directora adjunta de informativos durante 14 años.

Ahora, asume el liderazgo de la televisión y la radio pública en Castilla y León tras pasar por el área digital de RTVE en Torrespaña. Fue redactora jefa del área de Sociedad y su último cambio profesional había sido su incorporación al Centro Territorial en la Comunidad después de obtener su plaza en Valladolid por proceso de oposición.