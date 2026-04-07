La nueva vida de miles de venezolanos en Castilla y León: en vilo por el cambio del modelo migratorio

Imagen de archivo de una concentración de venezolanos en Valladolid

La decisión del Gobierno de España de eliminar la residencia humanitaria para los ciudadanos venezolanos ha propiciado que la nueva vida iniciada por muchos de ellos en Castilla y León esté en vilo ante una situación en la que se sienten "vulnerables y no saben qué hacer" porque "volver no es una opción".

Así lo atestiguan expertos como Alberto Massa, abogado de extranjería del Grupo ATU, que avanza que muchos de los más de 20.000 venezolanos que residen en la Comunidad están en "pleno proceso de integración laboral y administrativa".

"En los últimos días hemos recibido cientos de llamadas de personas angustiadas ante la posibilidad de tener que abandonar España", ha asegurado.

En este sentido, el despacho de abogados habla de que se ha abierto un "escenario de incertidumbre" por la modificación del sistema de autorizaciones de residencia por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos.

Conocido esto como la 'vía exprés' para la regularización de venezolanos en España, el Gobierno ha optado por eliminar de forma generalizada esta práctica excepcional a partir de junio de 2026 por la saturación del sistema de asilo como consecuencia del elevado número de peticiones en los últimos años.

Es importante resaltar que las personas que ya cuenten con la residencia por razones humanitarias no perderán la misma por este cambio, pudiendo seguir renovando o accediendo a otras figuras jurídicas como la larga duración o la nacionalidad.

En cualquier caso, desde el Grupo ATU se insiste en que el hecho de que muchos de estos ciudadanos en Castilla y León estén inmersos en estos procesos de regularización hace que se enfrenten a un periodo de "gran incertidumbre".

Y es que, según han asegurado, la posibilidad de regresar a Venezuela "no se contempla como una alternativa real" para una parte significativa.

"Hablamos de personas que han dejado atrás su vida, su patrimonio y su estabilidad. Volver no va a ser una opción para la gran mayoría", ha reiterado Massa.

Abierta la vía de la modificación normativa, el "problema" con el que se han encontrado es que "ahora no tienen claro por qué vía continuar su proceso de regularización administrativa".

En este sentido, han incidido en que el cambio "afecta especialmente" a aquellos que han llegado recientemente o estaban en procesos vinculados a la protección internacional, además de quienes deban modificar su situación administrativa sin un marco claro.

Ahora bien, estos expertos en extranjería y entidades relacionadas con la formación y la integración sociolaboral se han referido a la "necesidad de transformar este escenario en procesos de acompañamiento efectivos".

"El itinerario de muchos migrantes era claro hasta ahora. Hoy ese camino se ha vuelto más incierto", ha añadido Massa, quien ha añadido que lo necesario en este momento es una "orientación clara".

"Cada paso es distinto y una decisión equivocada puede condicionar su futuro durante años", ha puntualizado.

Además, el abogado experto en extranjería ha advertido del "desaprovechamiento de capital humano", ya que muchos de estos perfiles están "altamente cualificados" pero trabajan en "empleos muy por debajo de su formación mientras esperan regularizar su situación".

"Ingenieros, sanitarios o profesionales cualificados que quieren aportar, pero necesitan estabilidad jurídica", ha zanjado.