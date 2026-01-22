Un ilusionante aumento de los nacimientos en Castilla y León: 11.614 hasta noviembre, 35 al día y un 0,44% más que en 2024

Esperanza para la natalidad de Castilla y León. La Comunidad ha experimentado un ligero incremento en el número de nacimientos durante los once primeros meses de 2025. Según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la comunidad autónoma se han registrado 11.614 alumbramientos entre enero y noviembre, lo que representa un aumento del 0,44 % respecto al mismo período del año anterior.

Este repunte, aunque modesto, se traduce en 51 nacimientos más que en 2024 y equivale a una media de 35 niños al día en toda la región. El mes de noviembre, con 1.055 nacimientos, ha contribuido a consolidar esta tendencia positiva: la cifra supera los 1.009 registrados en el mismo mes de 2024 y se sitúa muy próxima a los 1.053 de octubre. De este modo, se encadenan ya tres meses consecutivos con incrementos interanuales.

A nivel nacional, el crecimiento ha sido algo más pronunciado. En España se han contabilizado 294.629 nacimientos en el mismo período, un 1,08% más que en 2024, con 27.436 alumbramientos solo en noviembre.

Comportamiento desigual por provincias

El avance no ha sido uniforme en toda la comunidad. Cuatro provincias han cerrado los once primeros meses del año con descensos en el número de nacimientos: León, con 1.846 nacimientos (-0,45 %, ocho menos que en 2024), Palencia, con 751 (-0,42 %, tres menos), Salamanca, con 1.482 (-4,51 %, 75 menos) y Segovia, con 855 (-0,44 %, cuatro menos).

Por el contrario, las otras cinco provincias han registrado incrementos: Ávila, con 810 (+1,08 %, ocho más), Burgos, con 1.928 (+3,23 %, 60 más), Soria, con 448 (+1,53 %, siete más), Valladolid, con 2.814 (+1,65 %, 46 más) y Zamora, con 680 (+3,03 %, 20 más) En noviembre, Valladolid volvió a liderar el ranking provincial con 255 nacimientos, seguida de Burgos (178) y León (153).

De 30 a 39 años

El perfil de las madres en Castilla y León mantiene su tendencia habitual. En noviembre, el mayor número de nacimientos correspondió a mujeres de entre 35 y 39 años (340) y de 30 a 34 años (325). A mayor distancia se situaron los grupos de 25-29 años (165), 40-44 años (116) y 20-24 años (83). Solo se registraron 12 nacimientos de madres adolescentes (15-19 años) y 13 en el tramo de 45 a 49 años, mientras que hubo un único parto en mujeres de 50 o más años.

En el acumulado del año, los grupos de 30-34 años (3.670 nacimientos) y 35-39 años (3.640) siguen siendo los más numerosos, seguidos de 25-29 años (1.873) y 40-44 años (1.223).Aunque el incremento registrado en Castilla y León es inferior al observado en el conjunto de España, los datos provisionales del INE confirman una tímida recuperación de la natalidad en la comunidad tras años de marcada tendencia a la baja.