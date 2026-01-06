El primer premio de la lotería de El Niño cae en seis provincias de Castilla y León: el 06703 reparte un inesperado regalo de Reyes

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño, celebrado a mediodía de hoy, ha vuelto a dejar su huella en Castilla y León. El primer premio, el número 06703, muy repartido por todo el país, ha dejado varios pellizcos en la Comunidad, con premios vendidos en seis provincias: León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia y Ávila. El número está premiado con 200.000 euros al décimo.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, parte de las series agraciadas se han validado tanto en administraciones físicas como a través de la propia web del organismo, lo que ha permitido que la suerte se cuele en distintos rincones del mapa castellanoleonés.

Salamanca, doble alegría: capital y alfoz

En la provincia de Salamanca, el 06703 ha sonreído por partida doble. El primer premio se ha vendido en el Paseo de las Delicias, 64-66, en Villares de la Reina, y también en una administración muy céntrica de la capital, situada en la calle Toro, 77. Dos puntos de venta que se convierten hoy en referencia obligada para muchos salmantinos.

Segovia y León, premios en su red provincial

En Segovia, el número ganador se ha despachado en San Cristóbal de Segovia, en la carretera Tres Casas, 53, demostrando que la suerte también se fija en el alfoz y no solo en la capital.

En la provincia de León, el premio ha llegado a Astorga, donde una administración situada en la calle Corregidor Costilla, 10 ha repartido parte del primer premio de El Niño, sumando la ciudad maragata al listado de localidades afortunadas en este 6 de enero.

Valladolid, Ávila y Zamora se suman al mapa de la suerte

En Valladolid, el 06703 ha dejado premios en pleno centro de la ciudad, en el despacho de Loterías situado en la calle Angustias, 30, muy próximo al corazón histórico vallisoletano.

La provincia de Ávila también figura en el reparto del primer premio gracias al punto de venta ubicado en Fontiveros, en la Plaza Sagrado Corazón, 6, que hoy suma su nombre al mapa de localidades agraciadas.

En Zamora, la suerte ha hecho parada en Benavente, en la administración situada en la calle Ferial, 52, uno de los referentes comarcales en la venta de juegos de Loterías.

Burgos se apunta el tercer premio El protagonismo de Castilla y León en este Sorteo de El Niño se completa con Burgos, agraciada con el tercer premio, el número 32615. Los boletos se han vendido en el punto de venta situado en la calle Vitoria, 184, en la capital burgalesa, que suma así otro nombre castellano y leonés al mapa de la fortuna de este 6 de enero. El premio es de 25.000 euros al décimo. Castilla y León, de nuevo en el foco del 6 de enero Aunque el 06703 y el 32615 se han repartido por numerosas provincias españolas, el Sorteo de El Niño vuelve a dejar claro el peso de Castilla y León en el mapa de la Lotería, con premios que se extienden desde grandes ciudades como Valladolid, Salamanca o Burgos hasta municipios de menor tamaño como Fontiveros, Benavente, Astorga o San Cristóbal de Segovia. Un 6 de enero en el que, además de los regalos de Reyes, muchos hogares de la Comunidad han abierto también el sobre del décimo comprobando que este año El Niño sí había pasado por su administración de confianza. Resumen de premios El Sorteo Extraordinario de El Niño ha dejado este 6 de enero tres grandes premios. El primer premio, dotado con 200.000 euros al décimo, ha correspondido al número 06703, muy repartido por toda España y con varios pellizcos en Castilla y León. El segundo premio, de 75.000 euros al décimo, ha sido para el 45875, mientras que el tercer premio, que reparte 25.000 euros al décimo, ha recaído en el 32615, con parte consignada en Burgos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.