El primer premio de la lotería de El Niño cae en seis provincias de Castilla y León: el 06703 reparte un inesperado regalo de Reyes
Lleva la fortuna a Villares de la Reina y Salamanca capital, San Cristóbal de Segovia, Astorga, Valladolid, Fontiveros y Benavente. El tercer premio, el 32615, ha caído en Burgos.
Más información: Castilla y León, tierra fiel a la tradición del Sorteo de El Niño: segunda en consignación por habitante en toda España
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño, celebrado a mediodía de hoy, ha vuelto a dejar su huella en Castilla y León. El primer premio, el número 06703, muy repartido por todo el país, ha dejado varios pellizcos en la Comunidad, con premios vendidos en seis provincias: León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia y Ávila. El número está premiado con 200.000 euros al décimo.
Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, parte de las series agraciadas se han validado tanto en administraciones físicas como a través de la propia web del organismo, lo que ha permitido que la suerte se cuele en distintos rincones del mapa castellanoleonés.
Salamanca, doble alegría: capital y alfoz
En la provincia de Salamanca, el 06703 ha sonreído por partida doble. El primer premio se ha vendido en el Paseo de las Delicias, 64-66, en Villares de la Reina, y también en una administración muy céntrica de la capital, situada en la calle Toro, 77. Dos puntos de venta que se convierten hoy en referencia obligada para muchos salmantinos.
Segovia y León, premios en su red provincial
En Segovia, el número ganador se ha despachado en San Cristóbal de Segovia, en la carretera Tres Casas, 53, demostrando que la suerte también se fija en el alfoz y no solo en la capital.
En la provincia de León, el premio ha llegado a Astorga, donde una administración situada en la calle Corregidor Costilla, 10 ha repartido parte del primer premio de El Niño, sumando la ciudad maragata al listado de localidades afortunadas en este 6 de enero.
Valladolid, Ávila y Zamora se suman al mapa de la suerte
En Valladolid, el 06703 ha dejado premios en pleno centro de la ciudad, en el despacho de Loterías situado en la calle Angustias, 30, muy próximo al corazón histórico vallisoletano.
La provincia de Ávila también figura en el reparto del primer premio gracias al punto de venta ubicado en Fontiveros, en la Plaza Sagrado Corazón, 6, que hoy suma su nombre al mapa de localidades agraciadas.
En Zamora, la suerte ha hecho parada en Benavente, en la administración situada en la calle Ferial, 52, uno de los referentes comarcales en la venta de juegos de Loterías.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.