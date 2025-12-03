Confirmado por Renfe: los niños de Castilla y León podrán viajar por 5 euros en Avlo si cumplen estas condiciones

Renfe ha confirmado que desde hoy los menores de 14 años podrán viajar en todos los trenes Avlo por un precio fijo de 5 euros en tarifa Básica. La compañía ferroviaria establece un límite de dos billetes de niño por cada viajero adulto.

Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento podrán viajar gratis, aunque deberán obtener el billete correspondiente sin coste. En este caso, se permite un niño gratuito por cada billete de pago.

Con esta mejora, Renfe asegura en un comunicado que "refuerza su compromiso con las familias", ofreciendo billetes de alta velocidad que permiten trayectos de centro a centro de la ciudad al mejor precio y con todas las comodidades que caracterizan a los trenes Avlo.

Por Castilla y León circulan varias líneas de Avlo. Entre ellas destacan las que conectan Madrid con Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana, además de algunas extensiones hacia Alicante y Murcia. Estas rutas atraviesan ciudades clave de la comunidad, facilitando los viajes de ocio y familia.

La línea Madrid – Asturias (Gijón/Oviedo) recorre Segovia, Valladolid, Palencia y León antes de continuar hacia Pola de Lena, Mieres, Oviedo y Gijón/Xixón. Por su parte, la línea Madrid – Galicia (A Coruña/Vigo) conecta Segovia, Medina del Campo, Zamora y Sanabria AV antes de seguir hacia Ourense, Vilagarcía, Pontevedra y los destinos finales.

La conexión Madrid – Comunidad Valenciana / Alicante–Murcia, vía Valladolid, une la capital con Valencia, Alicante y Murcia, utilizando la línea de alta velocidad hacia el Levante y pasando por Valladolid como parada principal en Castilla y León.

Las estaciones de Castilla y León con parada de trenes Avlo son Segovia Guiomar, Medina del Campo AV, Valladolid Campo Grande, Palencia, León, Zamora y Sanabria AV.

Estas paradas se distribuyen entre los corredores Madrid–Asturias y Madrid–Galicia, así como la conexión con Levante vía Valladolid, asegurando la cobertura de los principales ejes de la comunidad.

Con esta iniciativa, Renfe busca "facilitar el transporte de familias con niños" y consolidar la alta velocidad como una opción económica, cómoda y accesible para todos los viajeros en Castilla y León.