Uno de cada cinco trabajadores de la Administración del Estado conoce a una compañera víctima de violencia de género

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre la existencia de un "flanco desatendido" en la Administración General del Estado (AGE) donde el 20% de sus empleados, uno de cada cinco trabajadores, conoce a una compañera víctima de violencia de género en su entorno laboral.

Este dato extraído de una encuesta a 1000 personas de la Administración sugiere que centenares de trabajadoras viven esta situación en silencio. CSIF reclama que estos resultados sirvan como punto de inflexión para elaborar estudios en todas las administraciones evidenciando la magnitud de la lacra.

La encuesta revela "profundas carencias" en la gestión de esta problemática más del 80% de los empleados de la AGE desconocen en detalle o no tienen constancia de la existencia de protocolos de actuación o de movilidad para víctimas de violencia de género.

Solo el 18% de los encuestados considera que las medidas actuales de protección y apoyo son suficientes mientras que el 66% demanda protocolos más específicos que incluyan movilidad reserva de puesto flexibilidad y apoyo psicológico. Según CSIF, el 89% de los encuestados considera que la administración central debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista.

El informe sindical subraya que la violencia de género se suma a otros problemas estructurales como la brecha salarial donde CSIF reitera que las mujeres tienen un salario un 10% menor que los hombres. Además el 47% de las mujeres encuestadas considera que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional.

CSIF exige a todas las administraciones y a la empresa privada que tomen medidas urgentes concretas y estructurales.

El sindicato insiste en su propuesta clave la creación de la figura del delegado/a sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género tanto en el ámbito público como en el privado para la detección gestión y ayuda a las empleadas afectadas.

CSIF recuerda el dato dramático de 34 mujeres y 17 menores asesinados en lo que va de año exigiendo una política de "tolerancia cero" una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados de violencia de género y la garantía de entornos laborales inclusivos y seguros.