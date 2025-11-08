La esperada Cabalgaza 2025 ya tiene fechas y lugares: cinco ciudades de Castilla y León recibirán a Papá Noel y sus elfos

Mientras las ciudades se engalanan poco a poco para recibir a la Navidad, los principales eventos de estas fechas comienzan a conocerse más en detalle para la celebración de este año 2026. Los ayuntamientos preparan sus programas y las marcas, como es el caso de Leche Gaza, ya dan las primeras pistas.

Si hay algo que se espera con especial ilusión entre los más pequeños, es, por un lado, la Cabalgata de los Reyes Magos que cada 5 de enero inunda nuestras calles. Y, por el otro lado, la Cabalgaza.

Leche Gaza, de origen zamorano, celebra cada año su particular Cabalgaza para que los más pequeños puedan recibir a Papá Noel unos días antes de que les deje todos los regalos en sus casas el 25 de diciembre.

Uno de los cartones de Leche Gaza anunciando las fechas y lugares de la Cabalgaza 2026

Aunque la marca todavía no ha comunicado las fechas y lugares a través de sus canales de comunicación, el hecho de ir al supermercado a comprar leche ya nos desvela parte de toda esta información.

Los cartones y bricks de leche de Gaza ya anuncian a bombo y platillo las fechas y ciudades en las que la Cabalgaza recorrerá este año la comitiva navideña.

En concreto, serán cinco ciudades. El 13 de diciembre en Valladolid; el 14 en Palencia; el 20 en León; el 21 en Salamanca; y el 23 en Zamora.

Por el momento, todavía toca esperar para conocer horarios y recorridos, aunque se prevé que puedan ser similares a los de otros años. En cualquier caso, los más pequeños ya se pueden ir haciendo la idea de cuándo podrán recibir a Papá Noel en sus respectivas ciudades.