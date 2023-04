La abogada vallisoletana Carlota cierra su etapa en MasterChef 11

Noticias relacionadas Una abogada vallisoletana y un DJ leonés irrumpen en las cocinas de MasterChef

Corta, pero intensa. Así ha sido la andadura de la abogada vallisoletana Carlota en MasterChef 11, programa del que fue expulsada la pasada noche del domingo tras presentar un plato que no gustó, en absoluto, al jurado.

Tras perder la prueba de equipos que se disputó en el Oceanográfic de Valencia con motivo de la celebración de su 20 aniversario, la joven se enfrentó a la prueba de eliminación junto con dos de sus compañeros, Jhota y Eneko.

Y es que, aunque ninguna de las elaboraciones terminaron de convencer a Samantha Vallejo - Nágera, a Jordi Cruz y a Pepe Rodríguez, lo cierto es que estos consideraron que el peor plato era el de Carlota, la peor valorada por todo ellos. Por ello, decidieron que debía ser ella quien tenía que abandonar, de manera definitiva, las cocinas de MasterChef.

En la prueba de eliminación, a Carlota le tocó cocinar con alimentos congelados, de tal manera que optó por preparar un plato de rape y puerro con vino, cebolla y ajo que, aunque sabía que no estaba perfectamente elaborado, confiaba en que sí lo suficiente como para asegurar su permanencia en el concurso. Pero nada más lejos de la realidad.

"El

rape

se te ha pasado de cocción. Es que está hecho con bastante poca gracia. Hay un plato muy sencillo donde nada destaca y la cocción del ingrediente principal no es buena", expresó Jordi Cruz a la hora de emitir su valoración. "Le falta todo, cocinar bien el rape de alguna forma y haber hilado todo. Es que queda todo muy gris y oscuro. Qué manera de cargarte un rape", añadió Pepe Rodríguez.

Ya en el momento de desvelar quién era el expulsado, el de Illescas se dirigió a la vallisoletana para explicarle que en su elaboración "había poco trabajo y un rape hechísimo que se hace bola": "Carlota, tú tenías claro desde el principio lo que querías hacer, has trabajado contenta, confiando, quizá, en que estás acostumbrada a cocinar con pescado congelado, pero quizá no has sabido poner en valor ese rape y esa verdura porque se ha quedado plano", espetó el chef.

Tras ello, fue cuando entonó su nombre, dando a conocer que era ella la elegida para abandonar MasterChef, lo cual desató el asombro de una gran parte de sus compañeros, que quedaron boquiabiertos al conocer su expulsión.

Sin embargo, ella supo mantener la calma y, sin llegar a soltar una lágrima, aunque un poco nerviosa, entristecida y emocionada, agradeció la oportunidad y se despidió del programa: "Bueno, ya está, no pasa nada, aquí os quedáis vosotros. Yo estaba contenta, sabía que había tenido fallos, pero bueno, he cocinado bien, contenta y una pena que no me haya salido tan bien como pensaba y como esperaba. La vida", expresó.

"Yo me lo he pasado bomba, he conocido a gente superguay, ya puedo decir que he sido aspirante MasterChef, mil millones de gracias por la oportunidad, obviamente, y repetiría mil veces", concluyó sin perder la sonrisa y apostando por Pilu y Luis como posibles ganadores de la edición.

