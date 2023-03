Todavía estás a tiempo de comprar la estilosa chaqueta de la reina Letizia que promete arrasar esta primavera

La reina Letizia está más que acostumbrada a causar sensación en todas y cada una de sus apariciones gracias a sus looks, apuestas estilísticas de lo más acertadas que le hacen brillar y, con ello, ser la envidia de muchas mujeres que se muestran deseosas de conocer la procedencia de cada una de las prendas que conforman su fondo de armario, para así adquirir sus favoritas o, en su lugar, las más asequibles, pues no todo el mundo puede decir que tiene el mismo vestido, pantalón, camisa, etc. que la reina de España.

Su visita del pasado martes a Valladolid no fue una excepción, ya que si de algo se habló durante la jornada fue de la chaqueta que eligió para la ocasión, un diseño largo de efecto 'tweed' y cuello redondo en tonos blancos y grises y con cierre mediante botones dorados de gran tamaño que, tal y como se desveló, forma parte de la nueva colección de Massimo Dutti y está disponible tanto en tienda como en la web por 149 euros.

La chaqueta de Massimo Dutti que estrenó la reina Letizia en su cita en Valladolid Massimo Dutti

Aunque lo más probable es que hayan sido muchas las que, cuando todavía no han pasado ni 24 horas desde que concluyó la visita de la esposa del rey Felipe VI a la denominada ciudad del Pisuerga, ya han comprado la famosa chaqueta, lo cierto es que, contra todo pronóstico, esta sigue estando disponible en la web en todas sus tallas, XS, S, M y L; lo que quiere decir que si en tu cabeza sigue rondando la idea de comprarla, todavía estás a tiempo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que gran parte de las cosas que luce la Reina se agotan al instante, no es recomendable esperar demasiado. Lo más seguro es que ya queden pocas unidades.

Sigue los temas que te interesan