La periodista de Antena 3 que defiende a una de Telecinco de una agresión en Santovenia

La localidad vallisoletana de Santovenia vivió ayer un día muy intenso. Fueron muchos los medios de comunicación que acudieron a informar sobre el asesinato de un hombre y el posterior disparo sobre el teniente de la Guardia Civil. Esto provocó momentos de mucha tensión entre los familiares de los rehenes que estaban atrincherados y los medios.

Así, la reportera del programa de Telecinco, Ya es Mediodía, María Vidal fue increpada y amenazada por una mujer, momento en el que una compañera, con mayúsculas, de Antena 3, la vallisoletana Susana Ahijado, intervino para evitar su agresión.

"¿Cuántas veces hay que deciros que no?", espetaba mientras la empujaba y agarraba el micrófono. Justo en este momento, la periodista Susana Ahijado, que trabaja para Espejo Público en Antena 3, intervenía para defender a su compañera de profesión. "Estamos haciendo nuestro trabajo, esta chica está haciendo un directo", decía mientras protegía a la reportera de Telecinco apartando a la agresora.

Una periodista de Antena 3 se cuela en un directo de Telecinco para evitar una agresión a su reportera.https://t.co/1oyiZPdGfF pic.twitter.com/aa4eKdoGxI — Televisivos (@televisivos) July 1, 2022

"¡Que no me levantes la mano!", advertía la espontánea, a lo que Ahijado respondía tajante: "Que no me la levantes tú a mí, que están haciendo un directo y no te están grabando". En ese momento, la guardia civil tuvo que intervenir para disolver el conflicto. Toda España pudo ver el compañerismo que Susana mostró por su ‘rival de cadena’. Un vídeo que se ha convertido en viral en las redes sociales y donde Ahijado ha recibido múltiples mensajes de felicitación por su “compañerismo y profesionalidad”.

