Igea: “No puede ser que el debate político sea que me tienen manía por ser de León”

“No puede ser que el debate político sea que, cuando me pasa algo, el motivo sea siempre que me tienen manía por ser de León”. Con estas palabras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quiso dejar claro que, a pesar de que “la pasión por la tierra de uno está muy bien, hay que contarles a los ciudadanos de León la verdad”.

En una entrevista publicada hoy por La Nueva Crónica, Francisco Igea aseguró desconocer por qué en León consideran a los miembros del Gobierno autonómico como “los peligrosos centralistas jacobinos”, cuando “hay una consejera que centra su leonesismo en que, cuando hay una crisis en LM, en Inbiotec o en Jupiter Bach, va, trabaja, se reúne horas y horas y ayuda a buscar una solución”.

Para el vicepresidente “es duro aguantar que digan que no se hacen las cosas porque son en León”, lo que supone “una forma muy cómoda de hacer política” y un “victimismo adictivo” que se basa en que “separándome las cosas van a mejorar”, algo que “a largo plazo es muy peligroso”, ya que “el nacionalismo es lo más peligroso para la nación, porque lo que hace es poner una venda a los ciudadanos delante de los problemas y decirles que se van a solucionar cuando se vayan estos malísimos señores o cuando yo me separe. Esa manera populista y tóxica de entender las cosas llevan al deterioro”.

Francisco Igea quiso dejar claro que la Junta no está conformada por “unos malvados que viven en Valladolid y se levantan cada mañana pensando en cómo fastidiar a los señores de León”, sino que existe “un problema de oportunidades” que “hay que generar con planes industriales y de empleo”.

Asimismo, el vicepresidente autonómico quiso dejar claro que “el PSOE no ha sabido gestionar su frustracción” tras las elecciones, de manera que “han convertido su acción política en la descalificación personal”. Igea aprovechó la ocasión para recordar la que la petición del centro de formación para la Unidad Militar de Emergencias en Ávila “surge de una proposición no de ley de octubre del pasado año que fue aprobada por unanimidad y en la que la portavoz del PSOE aseguraba que ya había hablado con Margarita Robles”.

Para el miembro de Ciudadanos, existe “un problema de representación que debe hacer reflexionar a los grandes partidos con proyecto nacional”, que ha provocado que en Castilla y León exista “un sentimiento de ausencia de representación cuando los parlamentarios nacionales del PP o del PSOE votan lo que les dicen y los ciudadanos ven que el PNV siempre saca tajada”.

En este sentido, consideró que “los presupuestos deben tener una cierta coherencia” y que “no se pueden seguir haciendo como ahora, por subasta”, porque “los grandes partidos están llevando el país a la ruina”.

En la entrevista publicada este domingo, Francisco Igea quiso abordar el problema de despoblación que vive la Comunidad y dejar claro que se necesita “una política a largo plazo que tenga en cuenta los movimientos migratorios y la natalidad en todo el mundo” para “saber revertir el movimiento migratorio que sale de Castilla y León” y que “venga gente y sobre todo”, así como “tener una estrategia de empleo e industria”.

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León hizo alusión a la situación de los consultorios médicos. “Se van a jubilar 1.000 y vamos a formar a entre 500 y 600, que ya veremos si logramos que se queden todos, algo que es poco probable. Tenemos 3.600 consultorios. En León tenemos un problema de falta de facultativos que, o lo orientamos bien, aprovechamos nuestros recursos, los organizamos, ponemos enfermería comunitaria, mejoramos los tratamientos de crónicos del dolor para que la tasa de dependencia sea menor y aprovechamos las ventajas de la telemedicina y de la teleasistencia, o es imposible”, apuntó.

Elecciones anticipadas

El vicepresidente del Gobierno autonómico reconoció que Ciudadanos “se hunde en un contexto nacional por sus errores” y puso de relieve que el presidente de la Junta no le ha dado motivos “para no creer en sus palabras”, de igual manera que enfatizó que “las encuestas no dan motivo alguno para provocar un adelanto electoral”, mientras que sí hay datos “claros” que “le deben hacer pensar al PSOE que, como siga haciendo el idiota, igual desaparece”.

Para Francisco Igea “hay una sensación general en las encuestas que hemos hecho de que la Junta lo está haciendo bien”, de manera que “la existencia de Ciudadanos es imprescindible, porque la gente no tiene ese entusiasmo por el PP que antes sí había”.

No obstante, se mostró conocedor de que el “gravísimo error de Cs” ha sido “ser visto como factor de inestabilidad y no de cambio en Murcia y en Madrid”, frente a Castilla y León, donde “nadie nos ha visto nunca, ni nos va a ver, generando inestabilidad”.

Preguntado por la opción de cambiar de siglas, Igea señaló que “Ciudadanos es un nombre, pero el espacio político, el liberalismo reformista y la defensa del estado de derecho y del proyecto europeo, es mucho más amplio” y abogó por “conseguir que la gente que está en ese espacio venga aquí”.

“La gente que a mí me llamaba traidor ya no está en Ciudadanos. Pero yo estoy aquí y voy a seguir aquí, porque creo en este espacio político. ¿Se puede hacer una coalición? Sí, pero no queremos perder la identidad, que es lo que nos da la posibilidad de cambiar las cosas. ¿Me veo en Ciudadanos? Claro. Y espero que Ciudadanos sea más grande, cambie y mejore”, concluyó Francisco Igea.

