Leo Harlem: “El humor es salud, hay que reírse mucho para vivir feliz”

Casualidad, bendita casualidad. Leonardo González Feliz comenzó dando sus primeros pasos en el mundo de la comedia gracias al empuje de unos amigos que le animaron a presentarse al tercer Certamen de El Club de la Comedia. Si no llega a ser por eso, Leonardo no había pensado dedicarse a esto profesionalmente "nunca". "Mi capacidad para sacar punta a las cosas cotidianas llevó a unos amigos a apuntarme al certamen", explica a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Este fue el motivo por el que empezó en el mundo de la interpretación y la comedia, pero… ¿quién es Leonardo González Feliz? Para empezar, es importante señalar que este hombre de pelo canoso, barba prominente y sonrisa constante es Leo Harlem. Un apodo que tiene su origen en un local de copas en el que trabajaba, 'El Harlem'. "En Valladolid tú tenías un nombre y el apellido del sitio donde trabajabas y a mí me gustaba y por eso me quedé con él", señala el humorista.

Los aplausos del público hicieron que esos inicios fueran mucho más fáciles para Leo Harlem y le convencieron de "lo bueno" que había sido cambiar de vida. Una vida dedicada al humor en el que El Club de la Comedia significó su gran trampolín al estrellato gracias al apostar por el género 'standup'. "Este programa fue quien nos dio la oportunidad a una nueva hornada de cómicos que emergían en el nuevo género", afirma Leo Harlem.

Televisión, cine y radio

El cómico leonés pero de corazón vallisoletano nunca ha sido un hombre de una única plataforma. Ha desarrollado su carrera en diferentes canales, como son la televisión, el cine o la radio.

El propio Leo Harlem señala que trabajar en el cine "es totalmente diferente". "En la tele y en directo las cosas salen sin posibilidad de repetir, pero en el cine el trabajo es mucho más meticuloso y los sentidos han de estar muy despiertos para hacer un buen trabajo", puntualiza.

Ese salto a la gran pantalla le ha llevado a trabajar con uno de los actores y directores más importantes del cine español. Se trata de Santiago Segura, con el que ha trabajado en cuatro películas.

"Santiago Segura además de ser un gran compañero es un gran maestro, del cual aprendes continuamente, te cuida y se preocupa por sacar lo mejor de ti", asegura Leo.

Por otro lado, se encuentra la radio, un medio que a Leo Harlem le recuerda a su infancia y adolescencia. El propio artista asegura que es el medio que más le gusta. "Hacer la radio que hago con los compañeros que estoy y el formato que hacemos con Alsina en Onda Cero es un regalo", añade.

Vivir de una forma normal

Se cree que los famosos son personas diferentes, incluso que los artistas difieren mucho de la persona que vemos en la pantalla o escuchamos en la radio, pero Leo Harlem y Leonardo González Feliz son la misma persona.

"Los dos son la misma persona, vivo de una forma normal, sin hacer nada fuera de lo común", insiste el monologuista.

A Leo Harlem le gusta disfrutar de su familia y amigos y es una persona que no traiciona sus costumbres. "Voy a mis sitios de siempre, me gusta ir al mercado de compras, leer, ver buenas películas, en definitiva, una vida de lo más normal", aclara.

Valladolid

Nacido un 16 de noviembre de 1962 en Matarrosa del Sil, León, se fue a vivir con siete años a Valladolid, y desde entonces se ha convertido en un personaje ilustre de la ciudad. "Valladolid es la ciudad donde me he criado, he pasado una infancia y adolescencia feliz, solo tengo palabras bonitas para una ciudad que es mi casa", puntualiza.

En 2011 una llamada telefónica le dio una noticia que recibió con muchísima ilusión. Fue el pregonero de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de aquel año. "Fue un honor que pensasen en mí para hacer el pregón y espero que después de 10 años la gente lo recuerde con el mismo cariño que yo", explica.

Seguidor del Pucela

Leo Harlem no se esconde, y aunque aclara que siempre ha sido más seguidor de jugadores que de equipos, un ejemplo es Cruyff, sigue con interés los pasos del Real Valladolid.

Ahora mismo la situación en el club no es la mejor de todas, pero a pesar de ello el cómico espera que el club blanquivioleta ascienda este año porque "una ciudad como esta debe tener un equipo en Primera División sí o sí".

Límites y humor

Las redes sociales se han convertido en un lugar para el debate y la libertad de expresión. Pero una libertad de expresión que se ha visto amenazada últimamente en el mundo de la comedia. Leo Harlem defiende que "el humor tiene siempre que hacerse desde el respeto y sin faltar ni insultar a nadie".

"El humor es salud. Hay que reírse mucho para vivir feliz", finaliza.

