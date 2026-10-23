Toro adjudica cuatro puntos de recarga para coches eléctricos e impulsa la movilidad verde

Uno de los nuevos puntos de carga eléctrica en Toro (Zamora). Ayto. Toro.

Toro da un paso decisivo en la modernización de sus infraestructuras urbanas. El Ayuntamiento toresano ha adjudicado la instalación de cuatro nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, una actuación que permitirá habilitar un total de ocho plazas de estacionamiento y carga distribuidas de manera estratégica por distintas zonas del municipio.

La red se desplegará en cuatro ubicaciones clave: la plaza de Delhy Tejero (número 1), la avenida de Carlos Latorre (número 16), la avenida Ronda de Corredera (números 28-36) y la calle Punto de Mira.

Mediante este reparto, el Consistorio busca garantizar la cobertura tanto para los residentes como para los turistas que visiten la localidad alfonso-taurina a bordo de vehículos de cero emisiones.

Concesión a 15 años

El contrato, articulado mediante concesiones administrativas con un periodo de explotación de 15 años, incluye ventajas adicionales para las arcas municipales.

En concreto, la adjudicación de dos de los lotes contempla la instalación, sin coste para el Ayuntamiento, de un cargador doble suplementario en cada una de esas dos ubicaciones, incrementando así la capacidad final de atención de la red.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, ha destacado la importancia de esta medida para situar al municipio a la vanguardia de la transición energética.

"La movilidad eléctrica forma parte del futuro y Toro debe estar preparada para esta transformación. Disponer de infraestructuras de recarga es fundamental para facilitar el uso de estos vehículos, responder a las nuevas necesidades de movilidad y avanzar hacia un modelo de ciudad más moderno y sostenible", ha manifestado el regidor.