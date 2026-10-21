Caja Rural de Zamora refuerza su expansión en Madrid con la apertura de su quinta oficina en la calle Cea Bermúdez

Caja Rural de Zamora sigue estirando su red fuera de casa sin hacer ruido pero a paso firme. La caja zamorana acaba de levantar la persiana de un nuevo local en pleno corazón de Madrid, exactamente en el número 42 de la calle Cea Bermúdez, sumando ya cinco oficinas en la capital.

La nueva sucursal —que internamente bautizan como Madrid Urbana 4— aterriza en el barrio para echar una mano a vecinos, pequeños comercios, autónomos y empresas de la zona.

La idea es sencilla y va contracorriente de lo que se lleva hoy en día: mantener toda la agilidad de la banca digital en el móvil, pero sin quitar la mesa ni la ventanilla para quien prefiera resolver sus cosas hablando cara a cara.

Caja Rural de Zamora abre su quinta oficina en Madrid. Caja Rural de Zamora.

Cercanía

Llegar a Chamberí confirma que la estrategia de la entidad funciona. Sin perder ese trato de pueblo de toda la vida, la caja suma ya 116 puntos de atención al público y supera los 390 empleados en plantilla.

En un momento en que Madrid se ha acostumbrado a ver cómo los bancos van cerrando oficinas y mandando a la gente al cajero automático, la dirección de Caja Rural de Zamora insiste en que su fuerza está precisamente en lo contrario: en responder al teléfono, mirar a los ojos al cliente y seguir confiando en que las relaciones bancarias funcionan mejor cuando hay personas al otro lado.