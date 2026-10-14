Presentación del Mercado Medieval y El Cerco de Zamora en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento. Ayto. Zamora.

El Cerco de Zamora y el Mercado Medieval toman el casco histórico del 15 al 18 de octubre con casi 60 actividades

Viaje directo a la Edad Media en las calles del casco antiguo zamorano. La ciudad arranca este jueves, 15 de octubre, una de sus citas culturales, turísticas y de ocio más multitudinarias del otoño: la celebración del Mercado Medieval 2026 y las representaciones teatrales vinculadas al histórico Cerco de Zamora, una extensa programación festiva que se prolongará hasta el domingo 18 de octubre.

Organizado por la firma Balconet con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, el mercado vestirá sus mejores galas desde la plaza de la Catedral hasta el entorno de la iglesia de la Magdalena.

Además, varios grupos teatrales de la ciudad se sumarán de forma activa escenificando pasajes épicos de la historia zamorana en enclaves tan emblemáticos como el Arco de Doña Urraca, los jardines e interior del Castillo o el parque de San Martín.

Esta edición llega además con una novedad destacada en el calendario.

Tal y como ha explicado el concejal de Promoción Económica, David Gago, la cita se ha trasladado un mes respecto a su fecha tradicional de septiembre para evitar solaparse con la Feria Internacional del Queso Fromago y escalonar la oferta turística de la capital, "una decisión bien acogida que podría consolidarse en función de los resultados de este fin de semana".

Torneos de caballeros, artesanía y el emotivo entierro de los hijos de Arias Gonzalo

El programa contempla cerca de 60 actividades gratuitas distribuidas en pases de mañana y tarde.

Entre los platos fuertes destaca un gran torneo de combate y destreza a caballo en el entorno del Arco de Doña Urraca, talleres con demostraciones vivas de oficios tradicionales, pasacalles musicales continuados y un espacio infantil con títeres, cuentacuentos y un tiovivo con estética de dragones.

El broche de oro llegará la jornada del domingo con la recreación histórica del entierro de los hijos de Arias Gonzalo.

El acto arrancará con una solemne comitiva fúnebre que partirá desde el Castillo de Zamora y recorrerá el recinto del mercado hasta llegar al parque de San Martín ―antiguo emplazamiento de la iglesia de San Martín de los Caballeros―, donde los actores representarán las exequias y los legendarios diálogos que forman parte de la identidad de la ciudad.