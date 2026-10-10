Vigo de Sanabria reunirá 16 mascaradas zamoranas en un gran desfile junto al lago: se esperan 3.000 personas

La localidad de Vigo de Sanabria va a acoger, el próximo sábado 17 de octubre el III Encuentro de Exaltación de las Mascaradas de la Provincia de Zamora, una cita marcada en el calendario de muchos.

El evento va a reunir a un total de 16 mascaradas de diferentes localidades en un gran desfile por el entorno del Lago de Sanabria.

La salida tendrá lugar desde El Folgoso, con paso por la playa de Los Arenales y llegada al recinto principal del encuentro.

La Diputación de Zamora colabora en esta iniciativa, que tiene como objetivo contribuir a la conservación, difusión y puesta en valor de las mascaradas tradicionales, una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural y etnográfico de la provincia.

La programación incluirá actuaciones de música tradicional, bailes regionales, talleres infantiles, un mercado de artesanía y los conciertos de Carrión Folk y Mayalde.

La organización prevé congregar a alrededor de 3.000 personas en una jornada abierta al público que combinará tradición, cultura y convivencia en un enclave privilegiado como es el entorno del Lago de Sanabria.

Las mascaradas constituyen una parte esencial de la identidad de numerosos pueblos zamoranos.

Sus personajes, indumentarias, sonidos y rituales representan un legado transmitido de generación en generación que forma parte de la memoria colectiva de la provincia y que merece ser preservado y difundido entre las nuevas generaciones.

La Diputación de Zamora colabora en este encuentro y respalda una iniciativa que contribuye a mantener vivas las tradiciones populares, dar visibilidad a la riqueza cultural de los municipios y reforzar el atractivo turístico de la provincia a través de sus propias señas de identidad.

Programa de actividades

Las actividades comenzarán el viernes 16 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas, con un taller del juego de mesa «Mascaradas» en las escuelas de Vigo de Sanabria.

El sábado 17 de octubre concentrará los principales actos del encuentro. La jornada comenzará a las 10.30 horas con la inauguración del mercado de artesanos, al que se sumarán, de 10.30 a 13.30 horas, los talleres infantiles organizados por AVISA.

Entre las 12.00 y las 13.30 horas tendrán lugar los bailes regionales, a cargo de Amigas de Pandereta y Jotas.

A continuación, de 13.30 a 14.30 horas, se celebrará una comida de confraternización.

Por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la programación: el desfile de las mascaradas y su presentación, con un recorrido que partirá de El Folgoso, pasará por la playa de Los Arenales y concluirá en el recinto principal del encuentro.

La música tomará el relevo a partir de las 18.30 horas con el concierto de Carrión Folk, seguido de la cena de confraternización, de 20.00 a 21.00 horas. La jornada concluirá con la actuación de Mayalde, prevista entre las 21.00 y las 22.30 horas.

El programa se completará el domingo 18 de octubre con dos visitas guiadas: al monasterio de San Martín de Castañeda, de 11.00 a 12.30 horas, y a Vigo de Sanabria, de 13.00 a 14.00 horas, con visita al Museo de la Visparra.

Disfrutar de las tradiciones zamoranas

La organización invita a vecinos y visitantes a participar en esta celebración y disfrutar de una jornada para descubrir, compartir y mantener vivas las mascaradas zamoranas.

El encuentro ofrece una oportunidad para conocer de cerca sus personajes, indumentarias y rituales tradicionales, disfrutar de la música y la cultura popular y contribuir a que este patrimonio siga transmitiéndose a las nuevas generaciones.

La cita convertirá a Vigo de Sanabria y el entorno del Lago de Sanabria en un punto de encuentro para quienes desean conocer y celebrar la riqueza de las tradiciones de Zamora.