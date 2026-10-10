Imagen en plano de los dos nuevos puentes sobre el río Tera. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora adjudica por 1,88 millones la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Tera

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado a la empresa ALVAC, S.A. el contrato para la construcción de dos nuevos puentes sobre el río Tera en la carretera ZA-P-1508, entre las localidades de Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera, por un importe total de 1.887.658,17 euros, IVA incluido.

La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, al resultar la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos que rigen el contrato.

La oferta adjudicataria asciende a 1.560.048,07 euros de base imponible, a los que se suman 327.610,10 euros correspondientes al IVA.

Esta actuación permitirá sustituir dos estructuras que presentan un importante deterioro y cuyas dimensiones actuales resultan insuficientes para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación y seguridad.

Se trata de una intervención largamente reivindicada por los vecinos de la zona y considerada prioritaria para mejorar las comunicaciones entre ambas localidades y en el conjunto de la red provincial de carreteras.

Una actuación necesaria

Los dos puentes que serán sustituidos forman parte del conjunto de cuatro estructuras existentes en la carretera ZA-P-1508 entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera. Se encuentran en la margen izquierda del cauce principal del río Tera y permiten salvar dos vaguadas naturales de la llanura de inundación, zonas que con frecuencia permanecen ocupadas por agua.

El paso del tiempo y las condiciones de servicio han provocado un importante deterioro de ambas infraestructuras. Los informes técnicos concluyen que su estado de conservación hace inviable una rehabilitación integral, por lo que la solución más adecuada consiste en demolerlas y construir dos nuevos puentes adaptados a las necesidades actuales del tráfico.

A las deficiencias estructurales se suma la reducida anchura de la plataforma, que impide el cruce simultáneo de dos vehículos y obliga a regular la circulación mediante señalización vertical. Asimismo, los sistemas de contención existentes y las dimensiones de las estructuras no responden a los estándares actuales de seguridad vial.

La sustitución de los puentes permitirá eliminar uno de los puntos más conflictivos de esta carretera provincial, mejorando la circulación diaria de los vecinos y el tránsito de vehículos agrícolas, transporte de mercancías y servicios de emergencia.

Dos nuevas estructuras con mayores prestaciones

El proyecto contempla la demolición completa de los dos puentes actuales y la construcción de otros nuevos prácticamente en sus mismas ubicaciones, con mayores dimensiones y mejores condiciones de seguridad, resistencia y durabilidad.

El primero de los puentes tendrá una estructura de tres vanos y una longitud total de 40,80 metros entre ejes de estribos, con un tablero convencional de vigas tipo doble T. La distribución de los vanos será de 10,20, 20,40 y 10,20 metros.

El segundo estará constituido por un único vano de 30 metros entre ejes de estribos, con una luz libre de 28,30 metros, también mediante un tablero convencional de vigas tipo doble T.

Ambas estructuras dispondrán de una calzada de mayores dimensiones, aceras completamente pavimentadas, nuevos sistemas de contención y barreras de seguridad, así como de una capacidad estructural adecuada a las exigencias actuales.

El tráfico se mantendrá durante las obras

Con el objetivo de minimizar las afecciones a los usuarios y garantizar las comunicaciones entre las poblaciones afectadas, el proyecto prevé habilitar una calzada provisional que permitirá mantener abierto al tráfico el tramo de la carretera ZA-P-1508 durante la ejecución de los trabajos.

Así, se facilitará la movilidad de los vecinos y se evitará el aislamiento de las localidades durante el desarrollo de una intervención que resulta fundamental para mejorar la seguridad y funcionalidad de esta vía provincial.

Renovación de los accesos y del firme

La actuación incluye también la mejora integral de los accesos a los dos puentes, con la ampliación de la plataforma de la carretera en las zonas de conexión con las nuevas estructuras y el refuerzo y la pavimentación completa de la calzada.

Asimismo, se ejecutarán nuevas aceras, se renovará la señalización horizontal y vertical y se instalarán elementos de balizamiento y seguridad vial.

Con esta intervención, la Diputación de Zamora continúa avanzando en la modernización de los más de 1.500 kilómetros que integran su red provincial de carreteras, mediante inversiones destinadas a incrementar la seguridad vial, mejorar las comunicaciones entre municipios y garantizar infraestructuras adecuadas a las necesidades del medio rural.

La construcción de los dos nuevos puentes sobre el río Tera responde a una demanda histórica de los vecinos de Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera y mejora las condiciones de circulación en una carretera de uso cotidiano para residentes, agricultores, transportistas y servicios públicos.