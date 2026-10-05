El concejal de Turismo, Cristoph Strieder, en la presentación del Encuentro Internacional Molinos. Ayto Zamora

Zamora, escenario de debate para decidir los nuevos usos que dar a los molinos y ensalzar el patrimonio preindustrial

Zamora será el escenario en el que se celebrará, del 8 al 11 de octubre, el Encuentro Internacional Molinos, donde participarán representantes de Berlín-Brandenburgo, Mecklemburgo y de la propia provincia.

En concreto, la sede será la Fundación Rei Afonso Henriques, según ha explicado este lunes el concejal de Turismo, Cristoph Strieder, en la presentación de una iniciativa enmarcada en el proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal POCTEP Ingenios-Duero-Douro.

La cita servirá para abordar la rehabilitación y la búsqueda de nuevos usos para los molinos y aceñas que conforman el patrimonio preindustrial.

El principal objetivo del encuentro es reflexionar sobre cómo ha de gestionarse hoy en día las infraestructuras materiales e inmateriales que en el pasado prestaron un servicio cotidiano al proceso productivo y cubrieron necesidades básicas de las personas.

Desde los años 80 del siglo pasado, con la desindustrialización en Europa, se ha ido consolidando una visión del patrimonio industrial como un legado digno de conservación.

En este contexto, el Ayuntamiento de Zamora trabaja desde hace años en la recuperación y puesta en valor del patrimonio ligado al río Duero. El edil ha destacado sobre todo los proyectos de rehabilitación llevados a cabo en las aceñas de Cabañales, Gijón, Los Pisones y Olivares.

La cita, lejos de ser un congreso estrictamente académico, pretende establecer un diálogo vivo entre expertos locales y entidades del este de Alemania.

En representación de Zamora intervendrán los especialistas en historia de la molinería y arquitectura Álvaro Ávila del Castillo, Miguel Ángel Colino y Pedro Lucas del Teso.

Por parte alemana, participan cuatro representantes de diversas asociaciones y federaciones de molinos: Torsten Rüdinger, Jahn Ludwig Bauditz, Michael Caspers y Olga Kuliga, esta última responsable de la coordinación de proyectos de rutas culturales.

En estas entidades regionales se integran propietarios de molinos, molineros, constructores, municipios, técnicos, investigadores, iniciativas locales y miembros del Grupo de Trabajo sobre Molinos de la Federación Cultural de la antigua RDA.

Estas asociaciones desarrollan una intensa labor en campos como la restauración, la documentación sociológica, el asesoramiento técnico, la conservación ambiental y la educación patrimonial.

Un ejemplo destacado de su gestión es el encargo realizado por la Fundación de Castillos y Jardines Prusianos de Berlín-Brandeburgo (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten) para la gestión del histórico molino de viento del Palacio de Sanssouci en Potsdam, actualmente un museo en pleno funcionamiento.

El responsable municipal ha mostrado su esperanza de que el encuentro sirva para reflexionar sobre cómo las tecnologías artesanales y "humildes" del patrimonio preindustrial conservan un conocimiento valioso para el contexto actual.

Ante un futuro energético incierto, estas infraestructuras ofrecen enseñanzas que pueden ser de utilidad en procesos de transición productiva a nivel local y regional, aportando respuestas tecnológicas o emocionales a las necesidades contemporáneas.

El evento está dirigido tanto a los socios del proyecto INGENIOS como a agentes del sector turístico, industrias culturales, investigadores, profesionales, colectivos locales, aficionados y vecinos interesados en la valorización del patrimonio industrial.