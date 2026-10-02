Vecinos de Losacino (Zamora) colocando los banderines de ganchillo en las calles del municipio. Cedida.

El pueblo de 189 habitantes con más encanto para visitar: sus vecinas tejen 150 metros de banderines a ganchillo

Las fiestas patronales de la provincia de Zamora siempre guardan sorpresas entrañables donde la tradición, la colaboración comunitaria y el orgullo rural se dan la mano.

Este próximo fin de semana, del 2 al 4 de octubre, la pequeña localidad de Losacino de Alba, situada en plena comarca de Tierra de Alba, se convertirá en uno de los destinos más vistosos y coloridos de la zona con motivo de las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario.

Aunque el año pasado ya se dio un primer paso decorando con ganchillo el local municipal y las zonas de mayor afluencia del núcleo urbano, en esta ocasión los vecinos han querido ir un paso más allá.

Decoración de banderines artesanales de ganchillo en Losacino (Zamora). Cedida.

Lo que comenzó como una bonita iniciativa se ha transformado este año en una intervención artística a lo grande que viste de gala prácticamente la totalidad del pueblo, abarcando de extremo a extremo su arteria principal.

Para lograr este impactante resultado, un entregado grupo de mujeres del municipio ha trabajado durante meses tejiendo sin descanso.

La propuesta original, impulsada por la Asociación Cultural El Ribote de Losacino de Alba y apoyada por la tienda especializada 'La casa de las labores' de Zamora, fue sumando manos tejedoras con el paso de las semanas hasta reunir el material suficiente para confeccionar un imponente montaje.

Decoración de banderines artesanales de ganchillo en Losacino (Zamora). Cedida.

En total se han instalado 20 hilos que superan los 150 metros de cuerda suspendida, sobre los cuales lucen aproximadamente 300 banderines artesanales, además de mandalas y alegres espirales.

La paleta cromática rinde un emotivo homenaje a la identidad y a la indumentaria popular de la tierra: entre los hilos destacan los colores de la bandera de Zamora y de España, los icónicos motivos de la manta zamorana y los tonos de la clásica capa parda alistana, combinados con retales recopilados por las propias tejedoras.

El resultado final es fruto de una suma intergeneracional en la que la juventud de Losacino también ha tenido un papel protagonista, colaborando activamente en las tareas de colocación y tensado de las cuerdas a lo largo de las calles para garantizar que el pueblo luzca impecable.

Decoración de banderines artesanales de ganchillo sobre la Iglesia de Losacino (Zamora). Cedida.

Enfocados en el ambicioso objetivo de seguir ampliando esta vistosa tradición año tras año, los vecinos de Losacino de Alba invitan a todo aquel que desee hacer una escapada de fin de semana a acercarse a la localidad entre el 2 y el 4 de octubre para recorrer sus calles engalanadas, tomar las mejores fotografías y disfrutar del ambiente festivo en honor a la Virgen del Rosario.