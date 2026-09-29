El reto solidario ‘100.000 Pasos por Yaiza/24 Horas’ recauda 7.604,55 euros para su traje de neuromodulación Cedida

124.424 pasos, 24 horas en cinta y 7.604 euros para el traje de neuromodulación de Yaiza

El reto solidario ‘100.000 Pasos por Yaiza/24 Horas’ ha superado las expectativas y ha cerrado sus 24 horas de actividad con 7.604,55 euros recaudados.

Una cifra que permitirá afrontar la adquisición del traje de neuromodulación que necesita Yaiza, niña que convive con parálisis cerebral con diplejia espástica.

Durante la iniciativa, se alcanzaron 124.424 pasos sobre una cinta de correr, en una jornada marcada por la participación y el apoyo de particulares, clubes deportivos, empresas, patrocinadores y ciudadanos que se acercaron para acompañar y animar al participante.

Del dinero recaudado, 6.500 euros se destinarán íntegramente a la compra del traje de neuromodulación para Yaiza.

Los 1.104,55 euros restantes serán entregados a la asociación zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades raras, especialmente niños, sus familias y cuidadores.

Más allá de la cifra final, el reto ha servido para movilizar a una parte de la sociedad zamorana en torno a una causa común.

A lo largo de las 24 horas fueron numerosas las personas que se acercaron hasta las instalaciones para mostrar su apoyo y contribuir a que el desafío pudiera completarse.

Hugo Girao, impulsor del reto, ha querido agradecer la implicación de todas las personas y entidades que hicieron posible la iniciativa.

Entre ellas, ha destacado la confianza y el cariño de Isabel Cabrera y su familia, así como el apoyo de Raúl Vara, presidente de Corriendo con el Corazón por Hugo, y la colaboración de Nando Domínguez, responsable de la elaboración del material gráfico, la cartelería y las camisetas.

También ha puesto en valor el respaldo de la Fundación Caja Rural de Zamora, de los patrocinadores y de todas las personas que realizaron donaciones particulares.

El reto pudo desarrollarse gracias, además, a la cesión de las instalaciones de ZZamora Fitness Center por parte de Jesús Mateos Pardal.

A la iniciativa se sumaron igualmente los integrantes del podcast Mucho Cuzeo y los clubes deportivos Club Balonmano Zamora, Zamora Club de Fútbol y River Zamora Fútbol Sala, que aportaron distintos regalos para la actividad.

Uno de los momentos más significativos de las 24 horas fue el acompañamiento recibido durante la noche.

Aunque fueron muchos los zamoranos que se acercaron para animar y compartir parte del reto, Girao ha querido destacar especialmente a las cinco mujeres que permanecieron a su lado durante toda la noche, acompañándole y prestándole su apoyo.

Con todo, el verdadero centro de la iniciativa ha sido Yaiza. Su historia y su lucha diaria frente a la parálisis cerebral han servido de motor para un desafío que ha terminado convirtiéndose en una campaña colectiva de solidaridad.