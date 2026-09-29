El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. Diputación de Zamora.

La gran feria ecológica ideal para visitar del 9 al 11 de octubre: más de 100 puestos, productos naturales y música

El pabellón de IFEZA en Zamora volverá a oler a alimentos de primera calidad entre el 9 y el 11 de octubre. La XXII edición de Ecocultura, la gran cita hispanolusa de lo ecológico, desplegará una enorme muestra de cien estands donde tomarán la palabra 160 productores, artesanos y pequeñas firmas llegadas de todos los rincones de España y Portugal.

Un evento que se dice pronto pero que cumple 22 años de historia, y que en esta ocasión servirá de marco festivo para rendir tributo y soplar las 30 velas del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECYL), los encargados de garantizar desde hace tres décadas que lo que llega a la mesa sea 100% natural.

El encargado de presentar el cartel ha sido el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, arropado por el diputado provincial de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García presentan XXII Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. Diputación de Zamora.

Faúndez ha presumido de las cifras que colocan a la provincia a la cabeza de Castilla y León: de los tímidos 13 agricultores y ganaderos que se atrevían con lo ecológico en 2001 se ha pasado a cerca de 390 en la actualidad.

Una auténtica revolución verde que se traduce en más de 31.000 hectáreas cuidadas sin químicos y 66 explotaciones ganaderas que demuestran que vivir del campo y cuidar del planeta pueden ir de la mano.

Fiel a su filosofía, la feria ofrecerá durante tres días una doble vertiente profesional y lúdica.

Entre los grandes atractivos de este año destacan los talleres del maestro panadero Josep Pascual Forner —ganador de la Copa Europea Louis Lessaffre—, las catas guiadas de vinos, vermuts, chocolates y aceites, así como una paella gigante ecológica para 700 comensales el domingo.

La música de Músicas da Raya o Grupo Vinilo, sumada a las actividades para más de 250 escolares sobre huertos sostenibles, completarán una propuesta festiva diseñada para poner en valor el esfuerzo de los productores que mantienen vivo el medio rural.