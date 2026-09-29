El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. Diputación de Zamora.

Zamora

La gran feria ecológica ideal para visitar del 9 al 11 de octubre: más de 100 puestos, productos naturales y música

La Feria Hispanolusa reunirá del 9 al 11 de octubre a 100 expositores, rindiendo tributo al 30º aniversario del CAECYL y con actividades que van desde paellas multitudinarias hasta talleres infantiles.

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El pabellón de IFEZA en Zamora volverá a oler a alimentos de primera calidad entre el 9 y el 11 de octubre. La XXII edición de Ecocultura, la gran cita hispanolusa de lo ecológico, desplegará una enorme muestra de cien estands donde tomarán la palabra 160 productores, artesanos y pequeñas firmas llegadas de todos los rincones de España y Portugal.

Un evento que se dice pronto pero que cumple 22 años de historia, y que en esta ocasión servirá de marco festivo para rendir tributo y soplar las 30 velas del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECYL), los encargados de garantizar desde hace tres décadas que lo que llega a la mesa sea 100% natural.

El encargado de presentar el cartel ha sido el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, arropado por el diputado provincial de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García presentan XXII Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García presentan XXII Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. Diputación de Zamora.

Faúndez ha presumido de las cifras que colocan a la provincia a la cabeza de Castilla y León: de los tímidos 13 agricultores y ganaderos que se atrevían con lo ecológico en 2001 se ha pasado a cerca de 390 en la actualidad.

Una auténtica revolución verde que se traduce en más de 31.000 hectáreas cuidadas sin químicos y 66 explotaciones ganaderas que demuestran que vivir del campo y cuidar del planeta pueden ir de la mano.

Fiel a su filosofía, la feria ofrecerá durante tres días una doble vertiente profesional y lúdica.

Entre los grandes atractivos de este año destacan los talleres del maestro panadero Josep Pascual Forner —ganador de la Copa Europea Louis Lessaffre—, las catas guiadas de vinos, vermuts, chocolates y aceites, así como una paella gigante ecológica para 700 comensales el domingo.

La música de Músicas da Raya o Grupo Vinilo, sumada a las actividades para más de 250 escolares sobre huertos sostenibles, completarán una propuesta festiva diseñada para poner en valor el esfuerzo de los productores que mantienen vivo el medio rural.