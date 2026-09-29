La Diputación de Zamora presenta un atlas científico con nueve especies de hongos nuevas para la ciencia

José Ángel Ruiz Rodríguez, diputado de Agricultura y Ganadería en la Diputación de Palencia, ha presentado en la mañana de este martes, en el Salón de Plenos, el atlas científico que lleva el nombre de Hongos hipogeos de la provincia de Zamora.

Lo ha hecho acompañado por sus dos autores, Julio Cabero Martín y Berta Martín González.

La publicación, centrada en el estudio de hongos subterráneos (hipogeos), representa un importante hito para la comunidad científica ya que incluye el descubrimiento de 9 especies nuevas, además de recopilar 131 especies catalogadas y georreferenciadas, 120 especies descritas detalladamente y 257 fotografías a todo color.

El inventario constituye, además, una apuesta estratégica para combatir la despoblación a través de la micología, ya que se puede convertir en un nuevo recurso para el desarrollo económico de la provincia de Zamora.

Este minucioso trabajo científico e ilustrativo ha sido liderado por Julio Cabero Martín, quien descubrió estas 9 especies inéditas para la ciencia durante los inventarios que ha realizado en la provincia.

El autor principal de la obra también ha descrito las especies y las ha fotografiado para configurar el amplio despliegue visual de imágenes que componen el libro. Berta Martín González es la coautora del volumen, aportando su trabajo al desarrollo de una obra que sitúa a la vanguardia micológica el conocimiento del subsuelo de la provincia.

Aunque la tradición recolectora en Zamora se remonta a los años 70 como proveedora de empresas locales, la ausencia de conocimiento científico limitaba su gestión sostenible y su rentabilidad a largo plazo.

Para resolver esta carencia, la Diputación de Zamora inició en 2003 un ambicioso y pionero inventario micológico. Aquel esfuerzo fructificó en un primer tomo del Atlas Micológico de la provincia de Zamora en 2009 y en una reedición ampliada en 2020.

A esta trayectoria se sumó en 2016 una línea de trabajo «específica y valiente», el primer inventario de hongos hipogeos de la provincia, que hoy sale a la luz con la edición de 1.000 ejemplares.

En este sentido, “y en un momento decisivo para el medio rural zamorano, que se enfrenta a desafíos complejos marcados por el reto demográfico, la dispersión y el envejecimiento de la población”, José Ángel Ruiz Rodríguez hizo hincapié en que resulta imprescindible “explotar nuevas vías de desarrollo que nos permitan aprovechar con inteligencia, audacia e innovación nuestros recursos naturales y culturales. Una de estas vías es el vasto potencial micológico de nuestra provincia de Zamora”.

El diputado agradeció, y reconoció, el trabajo de los dos autores y recordó que, con «esta herramienta indispensable que sitúa a la provincia de Zamora a la vanguardia de la investigación micológica nacional», la Diputación pone en manos de “investigadores, gestores forestales, recolectores y toda la ciudadanía un hito de valor incalculable para la ciencia y el desarrollo rural”.

El atlas constituye también “un escudo científico contra la despoblación rural» que reafirma el compromiso de la institución provincial con un «desarrollo sostenible basado en el respeto por la naturaleza”.

“A partir de hoy, Zamora conoce mejor uno de sus tesoros ocultos”, concluyó el diputado de Agricultura y Ganadería ante el numeroso público asistente, entre ellos, aficionados a la micología, personal de la Diputación de Zamora, familiares y amigos, que acudieron a arropar a los autores.

“’Hongos hipogeos de la provincia de Zamora’ es la culminación de años de esfuerzo, kilómetros recorridos, frío, ilusión y una fe inquebrantable en el potencial oculto de nuestra tierra”, dijo Berta Martín, jefa del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación.

La coautora habló de “un viaje compartido” con Julio Cabero, con el que lleva más de 10 años colaborando codo con codo en el desarrollo de la truficultura en Zamora, «una década asesorando, investigando y defendiendo que nuestros campos reúnen las condiciones idóneas para albergar cultivos tan valiosos como la trufa negra».

Con emoción, recordó cuando, dijo, en 2018, en Aspariegos, “Julio y yo cosechamos la primera trufa de la provincia (…) Zamora tenía un futuro bajo sus pies. «La truficultura es algo más que un pasatiempo o una referencia científica. Es “una apuesta estratégica hacia la gastronomía de calidad, la fijación de la población”

Por su parte, y tras más de 25 años desarrollando su afición a la micología con la compañía –y la ayuda- de sus perros, Julio Cabero destacó que este atlas va a tener “su repercusión internacional, porque este tipo de hongos es muy difícil de localizar, al estar bajo tierra, y es muy difícil de estudiar”.

Destacó su interés añadido, ya que, añadió, “libros de setas hay cientos de ellos, pero de hongos subterráneos bajo tierra en la Península Ibérica es el primero. Sólo hay otros dos a nivel europeo».

El atlas abarca toda la taxonomía que esconde el mundo de los hipogeos. Aunque no esté la totalidad de las especies que se localizan en la provincia, tiene una cantidad importante de referencias micológicas, gracias a que Zamora cuenta con diferentes hábitats calizos, ácidos, arenosos o arcillosos, que dan lugar a la importante variedad de hongos, en especial en Sanabria y Toro, zonas donde son más abundantes.

Entre ellas, las 9 nuevas especies, como es el caso de la Genea Zamorana o una Octaviania Bertae -nombre que deriva del de la coautora-, que, sin duda, tendrán una enorme repercusión internacional.